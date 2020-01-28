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U.S. Marshals involved in shooting

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:09s - Published < > Embed
U.S. Marshals involved in shooting

U.S. Marshals involved in shooting

US Marshal deputies were involved in an officer-involved shooting near Wynn and Viking Roads.
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U.S. Marshals involved in shooting

U-S MARSHALS DEPUTIES WEREINVOLVED.... IN A SHOOTING..LET'S GET STRAIGHT TO 13 ACTIONNEWS REPORTER AUSTIN CARTER..HE'S LIVE NEAR FLAMINGO ANDARVILLE WITH THE LATEST..AUSTIN..I'VE LEARNEDTHIS SUSPECT WASBEING TRACKED BY U-S MARSHALSFROM WASHINGTON STATE HERE TONEVADA DEPUTIES SAY THIS WANTEDFUGITIVEWASN'T GOING DOWNWITHOUT A FIGHT..GUNSHOTSFIRING OFF IN THEPARKING LOT A CHINATOWNAPARTMENT COMPLEX MONDAY THEU-S MARSHALS OFFICE - WITH HELPFROM METRO - INVESTIGATING ASHOOTING INVOLVING MULTIPLEDEPUTIES HERE ALONG VIKINGNEAR WYNN WE'RE TOLDDEPUTIES SHOT A FUGITIVE - WHOWAS INSIDE A TRUCK - TRYING TOGET AWAY!

THE SUSPECT -- RAMMEDMULTIPLE VEHICLES IN THEPROCESS BEFORE BEING TAKEN TOUNIVERSITY MEDICAL CENTER.DEPUTIES SAY THE SUSPECT WASWANTED FOR POSSESSION OFFIREARMS, DRUG OFFENSES AND AVIOLENT PAST.((SOT)) U.S.MARSHAL GARY SCHOFIEL "WE TRYTO SET THIS UP SO THATINDIVIDUALS WILL GIVETHEMSELVES UP PEACEFULLY, AWAYFROM PEOPLE BUT THE NATURE OFWHO WE CHASE SOMETIMESUNFORTUNATELY RESULTS IN ANOFFICER INVOLVED SHOOTING"GET THIS - THERE WERE ACTUALLY




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Trubsbfan

Trubsbfan RT @KTNV: US Marshals involved in shooting in Las Vegas. https://t.co/5qZEfyuiR5 32 minutes ago

Shea_LVRJ

Shea Johnson RT @alexis_egeland: A detective with the U.S. Marshals Service was involved with an officer-involved shooting at the Viridian Apartments, j… 2 hours ago

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Geo. Damn this happened right outside my apartment 😳 https://t.co/cM2Lzgbn16 3 hours ago

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Toneloc RT @FOX5Vegas: UPDATE: A member of the U.S. Marshals Service was involved in a shooting west of the Las Vegas Strip on Monday night, a spok… 3 hours ago

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Marie Mortera RT @MaxNews3LV: US Marshals involved in shooting near Flamingo/Arville. Per U.S. Marshal Gary Schofield: -Suspect wanted out of Washington… 4 hours ago

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