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Police: 14-Year-Old Boy Surrenders To Face Charges For Murdering Elderly Man In Chester

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:31s - Published < > Embed
Police: 14-Year-Old Boy Surrenders To Face Charges For Murdering Elderly Man In ChesterAlecia Reid reports.
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Police: 14-Year-Old Boy Surrenders To Face Charges For Murdering Elderly Man In Chester

6:00 TARTS RIGHT NOW.ACTS OF VIOLENCE HAVE TOSTOP.NOW AT 6:00 A CALL TOACTION AFTER A YOUNG SUSPECTSURRENDERED TO FACE CHARGESFOR A MURDER OF A GRANDFATHER.ONLY "EYEWITNESS NEWS" WASTHERE TODAY AS THE TEEN TURNEDHIMSELF INTO POLICE.GOOD EVENING I'M UKEEWASHINGTON.AIM HE JESSICA KARTALIJA.THIS IS "EYEWITNESS NEWS" AT6:00 NOW STREAMING ON CBSNPHILLY.ALSO TONIGHT FAMILY ANDFRIENDS OF THE VICTIM AREGATHERING TO MOURN THEIR LOSS."EYEWITNESS NEWS" REPORTERALYCIA REID'S IN CHEST THEYARE WITH TODAY'S DEVELOPMENTS.REPORTER: PEOPLE ARE STARTTO GO GATHER FOR THAT VIGILFOR THE VICTIM, 79 YEAR-OLDROBERT WOMACK.IT IS BEING HELD IN TRAINER.MEANWHILE TONIGHT, IN CHESTER,POLICE SAY THAT THE SUSPECT ISBEING CHARGED WITH FIRST ANDTHIRD DEGREE MURDER.THE D.A.

SAYS THAT IT TOOK ACOMMUNITY EFFORT TO GET HIM TOTURN HIMSELF IN.HIS FACE WAS COVERED WITHTHE JACKET IS A FEARTINSLEY-JONES FAMILY WAS RIGHTBY HIS SIDE WHEN HE WALKEDINTO CHESTER PD.HE IS 14.NO STATEMENTS OR SAYINGANYTHING.REPORTER: HIS FAMILY WAS INTOUCH WITH THE LAWYER THEYKNEW PREVIOUSLY AND ABLE TOURGE THEM TO WORK WITH POLICETO BRING HIM IN.WE ARE APPRECIATIVE OF THEHARD WORK THAT WAS PUT INTOMAKING SURE THAT PEACEFUL ENDCAME TO THIS SITUATION.D.A.

SAY CHESTER PD WORKWITH THE CRIMINALINVESTIGATION DIVISION TO MAKEAN ARREST.THEY REACHED OUT TO HIM.THERE WERE MEMBERS OF THECOMMUNITY WHO ALSO REACHED OUTTO THIS LAWYER.HE WAS ABLE TO TALK THE YOUNGMAN INTO COMING INTO CUSTODYAND TURNING HIMSELF IN.ROBERT WOMACK WAS SHOT WHENANOTHER TEEN WEDNESDAYEVENING.IT SUGGEST CLEAR, AND,CONTINUOUSLY GENERALS WILL BECHARGED ASIANA DULT.THIS YOUNG BOY'S LIFE ISCHANGED FOREVER BECAUSE OF ASINGLE ACT OF VIOLENCE AND THEWOMACK FAMILY LIVES, THEIRLIVES ARE CHANGED FOREVERBECAUSE OF THE LOSS OF A LOVEDONE.SO ONCE AGAIN I JUST REALLYWANT TO THANK THOSE PERSONS,OUR DETECTIVES, OUR LAWENFORCEMENT PERCENT UNTIL WHOBROUGHT THIS TO A PEACEFULCONCLUSION.CONTINUOUSLY GENERALS WILLBE ARRAIGNED, TONIGHT AND THENTAKEN TO THE GEORGE HILLCORRECTIONAL FACILITY.




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