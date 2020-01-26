Ahead of Iowa caucuses, Warren says, 'I feel good'
BEN: GOOD EVENING FROM A CHILLYDES MOINES AT THE IOWA STATECAPITAL UP THE HILL BEHIND ME INDES MOINES.IT IS A SPRINT TO THE FINISH ATTHE IOWA CAUCUSES AFTER WHAT HASBEEN LARGELY A YEAR FOR A LOT OFTHE CANDIDATES ON THE GROUNDHERE.SENATOR ELIZABETH WARREN HASHELD 117 EVENTS ALONE IN THESTATE.WE CAUGHT UP WITH HER TONIGHTAFTER ONE OF HER FINAL EVENTSBEFORE THE IOWA CAUCUSES.SENATOR, ANY MESSAGE VOTERS BACKHOME IN NEW ENGLAND SHOULD TAKEFROM THE RESULTS TOMORROW?