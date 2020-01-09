Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Police: Man Kills Wife, Kids Before Hanging Himself In Salem County

Police: Man Kills Wife, Kids Before Hanging Himself In Salem County

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:49s - Published < > Embed
Police: Man Kills Wife, Kids Before Hanging Himself In Salem CountyAlecia Reid reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Police: Man Kills Wife, Kids Before Hanging Himself In Salem County

AND THEN WILL WINDS, WITH THEFULL FORECAST, UKEE, BACK TOYOU.AUTHORITIES ARE RELEASINGNEW DETAILS IN THE DEATHS OFFOUR PEOPLE IN SOUTH JERSEY, AMOTHER AND TWO CHILDREN AREAMONG THE VICTIMS.ALYCIA REID JOINS US FROMPENCE GROVE WITH THE VERYLATEST ON THE FAMILY TRAGEDY,ALYCIA.REPORTER: UKEE ALTHOUGHNEIGHBORS SAY THEY DIDN'T HEARANYTHING AT THE TIME OF THEMURDERS, POLICE TELL US EACHVICTIM WAS STABBED MULTIPLETIMES.TEDDY BEARS, BALLOONS, SIGNSOF MORNING AFTER ANDUNFORTUNATE TRAGEDY.I STILL DON'T UNDERSTAND ITYOU KNOW.REPORTER: YOUNG MOTHER ANDTWO CHILDREN VICIOUSLYMURDERED BY HER HUSBAND WASALSO THEIR FATHER.I CANNOT BELIEVE IT.I'M STILL IN SHOCK YOU KNOWWHAT I MEAN.JUST A SAD TRAGEDY.SHE DIDN'T DESERVE.THAT KIDS DIDN'T DESERVE THAT.REPORTER: POLICE SAY ATEMPORARY RESTRAINING ORDERWAS ISSUED JANUARY 12TH AND BYTHE 16TH 54 YEAR-OLD EUGENESEVERINO WAS SERVED WITH THEPERMANENT ORDER.POLICE DEPARTMENT DOINGEVERYTHING THEY CAN ALL POLICEDEPARTMENTS AS YOU KNOW DO WETAKE IT VERY SERIOUSLY.UNFORTUNATELY WE DID NOT HAVEANY WARNING SIGNS.REPORTER: IT ISN'T CLEAREXACTLY WHEN OR HOW SEVERINWAS ABLE TO GET ACCESS BACK INTHE FAMILY APARTMENT BUTAUTHORITIES SAY HE WAS THEPERSON WHO STABBED HIS 30YEAR-OLD WIFE AND CHILDRENMULTIPLE TIMES BEFORE HANGINGHIMSELF IN THE WOODS NEARBY.YOU HAVE TO BE CONSTANTLYAWARE OF YOUR SURROUNDINGS, IKNOW SHE WAS IN HER HOME BUTYOU NEED TO BE WEAR OF YOURSURROUNDING.REPORTER: WE'RE TOLD RUTH'SFAMILY WAS HERE EARLIERPICKING UP ITEMS THEY AREORIGINALLY FROM THE DOMINICANREPUBLIC SO IT ISN'T CLEARWHEN OR WHERE THE FUNERAL WILLBE HELD.REPORTING LIVE FROM SALEM




You Might Like


Tweets about this

technoappgeek

TechnoGeek Police: Man Kills Wife, Kids Before Hanging Himself In Salem County https://t.co/DIPpQx8ekT https://t.co/nSwSyI4b3C 2 hours ago

avnblogfeed

AVN News Feed Police: Man Kills Wife, Kids Before Hanging Himself In Salem County https://t.co/IwiNsvvQIu https://t.co/VbPtZCPiaa 2 hours ago

Walker_Lot

0ccasion2B Police: Man Kills Wife, Kids Before Hanging Himself https://t.co/TvQWqhMCrO 2 hours ago

Occasion2B

Occasion2B Police: Man Kills Wife, Kids Before Hanging Himself,https://t.co/71s2IqIFIG 3 hours ago

eaw401

Liz https://t.co/Bd8I9kC1UP 1)Lori’s brother kills her husband in July. 2)Lori’s 2 kids go missing in Sept. 3)Chad’s… https://t.co/iPj8K9Ducq 6 days ago

varun18vijay

Varun Vijay RT @htTweets: Police constable kills wife, two kids with hammer, attempts suicide (report by @bedanti_saran) https://t.co/OvhR7TB0qP http… 1 week ago

htTweets

Hindustan Times Police constable kills wife, two kids with hammer, attempts suicide (report by @bedanti_saran)… https://t.co/wwqXy3TBuC 1 week ago

HindustanTimes

Hindustan Times Police constable kills wife, two kids with hammer, attempts suicide https://t.co/Y1BEzMeSee 1 week ago


Recent related videos from verified sources

Hermitage man sought for questioning after wife's murder [Video]Hermitage man sought for questioning after wife's murder

Police are looking for a man following the murder of his wife in Hermitage.

Credit: NewsChannel 5 Nashville     Duration: 02:23Published

Man Killed in Attempted ATM Robbery Was Awaiting Sentencing for Similar Crime [Video]Man Killed in Attempted ATM Robbery Was Awaiting Sentencing for Similar Crime

The 19-year-old suspect who was killed during an attempted ATM robbery had previously pleaded guilty to an eerily similar crime.

Credit: KTVI     Duration: 01:28Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.