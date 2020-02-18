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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Feb. 18, 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:34s - Published < > Embed
13 First Alert Las Vegas evening forecast | Feb. 18, 2020The Feb. 18, 2020, evening weather forecast for Las Vegas.
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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Feb. 18, 2020

TO THE UPPER 30S AND LOW 40SAHEAD OF WEDNESDAY MORNING WITHCALMING WINDS AND CLEARINGSKIES.WEDNESDAY AFTERNOON BRINGSSUNNYSKIES AND HIGHS REBOUNDING TOTHE UPPER 60S.WE'LL STAY IN THE UPPER 60STHROUGH FRIDAY WITH QUIETCONDITIONS.OUR NEXT SYSTEM SWINGS THROUGHTHE SOUTHWEST SATURDAY WITHINCREASING CLOUDS, BREEZYWINDS, AND A CHANCE FORSCATTEREDSHOWERS.RAIN CHANCEIS RIGHT AROUND 40%FOR LAS VEGAS RIGHT NOW WITHHIGHS FALLING TO THE MID 60S.SUNDAY BOUNCES BACK TO THEUPPER 60S ASSUNSHINE INCREASES, BUT BREEZESWILL PICK UP LATE IN THE DAY.ANOTHER SYSTEM EARLY NEXT WEEKCOULD DELIVER A COOL DOWN TOTHE LOW 60S MONDAYWITH STRONGERWINDS, BUT RIGHT NOW THAT'S NOTSET IN STONE.MILD AND MOSTLYSUNNY CONDITIONS CONTINUE FORTHE REST OF THE WORK WEEK WITHHIGHS RUNNING SLIGHTLY ABOVEAVERAGE.OVERNIGHT LOWS FALL TO THEUPPER 30S AND LOW 40S AHEAD OFWEDNESDAY MORNING WITH CALMINGWINDS AND CLEARING SKIES.WE'LL STAY IN THEUPPER 60S THROUGH FRIDAY WITHQUIET CONDITIONS.OUR NEXT SYSTEM SWINGS THROUGHTHE SOUTHWEST SATURDAY WITHINCREASING CLOUDS, BREEZYWINDS, AND A CHANCE FORSCATTERED SHOWERS.SUNDAY BOUNCES BACK TO THEUPPER 60S AS SUNSHINEINCREASES, BUT BREEZES WILLPICK UP LATE IN THE DAY.ANOTHER SYSTEM EARLY NEXT WEEKCOULD DELIVER A COOL DOWN TOTHE LOW 60S MONDAYWITH STRONGERWINDS, BUT RIGHT NOW THAT'S NOTSET INSTONE.A NEW TREND IS HELPING THEHEALTHCARE INDUSTRY.




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