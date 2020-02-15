Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Former Vice President Joe Biden goes one-on-one with 13 Action News ahead of Nevada Caucus

Former Vice President Joe Biden goes one-on-one with 13 Action News ahead of Nevada Caucus

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:23s - Published < > Embed
Former Vice President Joe Biden goes one-on-one with 13 Action News ahead of Nevada Caucus

Former Vice President Joe Biden goes one-on-one with 13 Action News ahead of Nevada Caucus

Former Vice President Joe Biden met with dozens of supporters in Chinatown Tuesday in Las Vegas to discuss immigration and other issues just days ahead of the Nevada Caucus.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Former Vice President Joe Biden goes one-on-one with 13 Action News ahead of Nevada Caucus

WITH 13 INVESTIGATES..THE DEMOCRATIC PRESIDENTIALCANDIDATE WAS IN CHINATOWN....JUST HOURS AGO......RALLYING SUPPORTERS AHEAD OF"THE NEVADA CAUCUS"...ON SATURDAY..OTHER DEMOCRATIC CANDIDATESALSO.....TAKING PART IN.....A TOWN HALL....TONIGHT..13 INVESTIGATIVE REPORTER JOEBARTELS IS LIVE NEAR THESTRIP..JOE..

IMMIGRATION..HEALTHCARE..

AND WAGES..ALL FAIR GAME TONIGHT!THE CANDIDATES ARE REALLYHAMMERING HOME THOSE KEYPOINTS.FOR NEVADA VOTERS..AND TONIGHT..FORMER VICE PRESIDENT JOEBIDEN...TRYING TO BUILD MOMENTUM..IN CHINATOWN.NATS OF RALLY VICEPRESIDENT JOE BIDEN..IS TRYING TO RALLY SUPPORTERS..IN THE SILVER STATE..EARLY VOTING..IS OVER..NOW THE FIRST IN THE WESTCAUCUS...IS AHEAD..IMMIGRATION..THE TOPIC OF CONVERSATIONTONIGHT SOT VICE PRESIDENT JOEBIDEN DEMOCRATIC PRESIDENTIALCANDIDATE 19:46:03 "TO PROVIDEA PATHWAY TO CITIZENSHIP.WE'RE GOING TO LEGALIZE" 13 INVESTIGATES SPOKETO THE VICE PRESIDENT ONE ONONE...BIDEN..

HIT ONHEALTHCARE....ANOTHER KEY POINT..CANDIDATES HAVE BEEN HAMMERINGHOME.SOT: VICE PRESIDENT JOE BIDENDEMOCRATIC PRESIDENTIALCANDIDATE 19:47:03 "I'M GOINGTO BUILD ON OBAMACARE I'M GOINGHAVE." AT A C-N-N TOWN HALLTONIGHT..THE OTHER CANDIDATES..SPEAKING ABOUT THEIR PLANS..WITH NEVADAN VOTERS IN MIND.SEN.BERNIE SANDERS DEMOCRATICPRESIDENTIAL CANDIDATE :02"RIGHT NOW AS A RESULT OF THEGREED AND CORRUPTION,PRICE-FIXING AND COLLUSION ARETHE PHARMACEUTICAL INDUSTRYPEOPLE BY DIE IN AMERICA."PEOPLE CAN'T AFFORD THEMEDICINE THEY DESPERATELYNEED." PETE BUTTIGIEGDEMOCRATIC PRESIDENTIALCANDIDATE "HE BELIEVES THAT WESHOULD REQUIRE EVERYBODY TOADOPT THAT PLAN WHETHER THEYWANT TO OR NOT, WHEN ACTUALLYTHERE'S A LOT OF FOLKS HERENEVADA, FOR EXAMPLE, CULINARYWORKERS COME TO MIND, WHONEGOTIATED FOR GOOD PRIVATEPLANS, OFTEN TRADED WAGES ASPART OF THAT, WHO ARE WE TO SAYFOR THEM TO GIVE IT UP," SAIDBUTTIGIEG.AMY KLOBACHAR DEMOCRATICPRESIDENTIAL CANDIDATE :19"WE'VE BEEN ANSWERING QUESTIONSWE'VE BEEN GOING TO STATES LIKENEVADA AND ACTUALLY MEETING THEVOTERS AND HAVING THEM QUIZ USAND ASK ALL SORTS OF THINGS ANDPUT OUR POLICIES OUT THERE." NOW THE CANDIDATES..PREPARING..FOR THE NEXT DEBATE..IN LAS VEGAS..

TOMORROW.NEVADA..

HAS THE MOST DIVERSE..ELECTORATE..OF THE CONTESTS SO FAR...I ASKED BIDEN..WHAT HE THINKS...OF HIS CHANCES.

.

HE SAYS..HE LIKES THEM.REPORTING LIVE JOE BARTELS 13ACTION NEWS.EARLY CAUCUS VOTING WRAPPED UP



Recent related news from verified sources

Reid says Biden will do well in diverse Nevada’s caucuses

LAS VEGAS (AP) — Former Senate Majority Leader Harry Reid wouldn’t say Saturday whether he’s...
Seattle Times - Published

Biden on Sanders' aggressive supporters: 'I'd disown them'

As early voting surged in Nevada's nominating contest, former Vice-President Joe Biden lashed out at...
CTV News - Published


You Might Like


Tweets about this

247natw

247newsaroundtheworld Joe Biden Attacks Bernie Sanders’s Record on Guns MANCHESTER, N.H. — Former Vice President Joseph R. Biden Jr. https://t.co/MQutEYtj62 26 minutes ago

AddictedTaU

AddictedTaU RT @NeonNettle: FBI agents have raided a company linked to #JamesBiden - the brother of former Vice President #JoeBiden, according to repor… 38 minutes ago

AddictedTaU

AddictedTaU RT @NeonNettle: Former Vice President #JoeBiden has doubled down on his claim that DACA #IllegalImmigrants are "more American than most Ame… 39 minutes ago

AloColbeck

Dena Alo-Colbeck RT @AsianJournalCom: Organized by Biden for President Nevada #AAPI Leadership Council and the AAPI Victory Fund, former Vice President and… 42 minutes ago

Hawaiiyaki

Hawaiiyaki @MissBeaE @YangGangSoCal @moniqueonthego @TulsiGabbard "The survey found U.S. Sen. Elizabeth Warren led all candida… https://t.co/j1WbVipAX0 54 minutes ago

carolsmith11111

carol smith RT @GeneBryant2: Atty. Gen. William Barr has confirmed that the Justice Department has begun vetting information from Ukraine obtained by G… 1 hour ago

dayton247now

Dayton 24/7 Now WEIGH IN: Is it helping or hurting Joe Biden that he's playing up not only his experience as former Vice President,… https://t.co/aHckX0Iuqy 1 hour ago

truK_Lundell

LeftySouthwest RT @AndrewHClark: Drinking this instead of coffee this morning: "But behind closed doors anxiety is mounting over the unraveling of former… 2 hours ago


Recent related videos from verified sources

President Trump to speak to former prisoners [Video]President Trump to speak to former prisoners

Former prisoners will have the chance to meet President Donald Trump at a graduation ceremony on Thursday.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 01:05Published

HCSO Sheriff Chronister and Bucs legend Derrick Brooks witness Trump pardon Eddie DeBartolo Jr. at White House [Video]HCSO Sheriff Chronister and Bucs legend Derrick Brooks witness Trump pardon Eddie DeBartolo Jr. at White House

Hillsborough County Sheriff Chad Chronister and Tampa Bay Buccaneers legend Derrick Brooks were spotted in the Oval Office as President Donald Trump issued a pardon to businessman and former San..

Credit: ABC Action News     Duration: 01:40Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.