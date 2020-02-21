Phillies Expected To Unveil New Phanatic Costume Over Legal Dispute

THE PHILLIES ARE EXPECTEDTO UNVEIL A ADJUSTMENT TO THEFANATIC'S COSTUME DUE TOONGOING LEGAL DISPUTE WITH THEFANATICS CREATOR.AND IN 2018 THE PHILLIESRECEIVED A NOTICE OFTERMINATION, FOR CREATIVE,CLAIMS THAT THEY CREATED ACOPY RIGHTED CHARACTER OF THEFAN PARTICULAR AND RETAIN THERIGHT TO TERMINATE THECONTRACT, IF THE PHILLIES ANDTHE COMPANY DID NOT REACH ANEW AGREEMENT BY 2020.WELL, FANS ARE EXPECTED TO SEEA NEW LOOK THIS SUNDAY WHENTHE PHILLIES HOST PIRATES INSPRING TRAINING ACTION.WHAT DOES THAT MEANEXACTLY.A NEW OUTFIT.CAN I TELL YOU WHAT I'MANTICIPATING IS, WHAT COULD ITPOSSIBLY BE.WHAT COULD IT POSSIBLY BE.A VISION OF THE THEME.MAYBE A BEEK JOB ORSOMETHING.YOU KNOW WHAT IS THAT