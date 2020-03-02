Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Dr. Seuss Day Celebration At Temple University's Ambler Campus

Dr. Seuss Day Celebration At Temple University's Ambler Campus

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:14s - Published < > Embed
Dr. Seuss Day Celebration At Temple University's Ambler CampusVittoria Woodill reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Dr. Seuss Day Celebration At Temple University's Ambler Campus

IT WOULD HAVE BEEN DOCTORSEUSS'S 116TH BIRTHDAY.IT IS ALSO READ ACROSS AMERICADAY.NOT TO BE OUT DONE OUR OWNVITTORIA WOODILL WENT TOTEMPLE UNIVERSITY'S AMBLERCAMPUS TO CHECK OUT THEIRDOCTOR SEUSS CELEBRATION.SHE FOUND CHILDREN IN THEPLACE SO WHIMSICAL IT COULDHAVE BEEN FROM THE PAGES OFHIS BOOK.REPORTER: UNDER SUNNY SKIESAND CANOPY OF GREENLEAF LEAVEYTREES.WE HAVE PAPAYA, DRAGONFRUIT, THIS TREE HAS ANYONEEAT MANGO.REPORTER: STUDENTS FROM THERAINBOW ACADEMY IN BUCKSCOUNTY IT WAYS TIME TO READ.WHERE LORAX ONCE STOOD ASLONG AS IT COULD.REPORTER: THANKS TO TEMPLEUNIVERSITY/AMBLER THEIRGREENHOUSE WAS PERFECT PLACETO ROOT IN THEIR SEATS FORREAD ACROSS AMERICA DAY ANDBOY DID THEY THINK IT WASNEAT.DOES THE GREENHOUSE FEEL JUSTAS MAGICAL AS THE PAGES OF THEBOOK.YES.REPORTER: WHAT?I DIDN'T HEAR YOU WHAT DID YOUSAY.REPORTER: OH, MY GOD.THE PLANTS, GREENHOUSEMANAGER IS GROWING HERE THEYARE FLOWERS AND THEY JUST LOOKLIKE DOCTOR SEUSS PLANTS.THE LORAX WAS NATURAL, IT ISGIVING THE SAME MESSAGE WE AREAND WE NEED TO COME INTO IT.I LIKE IT BECAUSE IT ISSILLY AND IT RIMES AND ALL OFTHE SILLY RIMES IT HELPS YOULEARN MORE.REPORTER: BUT THESE KIDWEREN'T ONLY ONES LENDINGTHEIR EAR.THE SECRETS I TELL YOU ISFROM YOUR EARS ALONE REPORTREPORT THROUGH THIS LITTLECAMERA OTHER CLASSROOMS NEARAND FAR GOT TO HEAR BECAUSETODAY IS A DAY FOR ALL TOREAD.AND WHAT DO YOU DO WITHTHIS LEFT OVER GOO.TO LEARN, TO DREAM, AND TOPLAN A PLANT A SEED.IT REMINDED ME HOW MUCH WENEED TO CARE ABOUT PLANTS ANDNATURE.REPORTER: WHY DO YOU SAYTHAT.BECAUSE THEY HELP US AND IFWE DIDN'T HAVE PLANTS WEWOULDN'T HAVE FOOD AND THINGSWOULDN'T LOOK THAT PRETTY OUTTHERE.REPORTER: DID YOU LEARN ALLTHAT FROM A BOOK OR WAS THATJUST FROM YOUR BRAIN?WOW, THAT THAT IS INSANE.VITTORIA WOODILL FOR CBS-3"EYEWITNESS NEWS".




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Upper Darby Firefighters Read To Children On Dr. Seuss Day [Video]Upper Darby Firefighters Read To Children On Dr. Seuss Day

Natasha Brown reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 02:06Published

This Day in History: Dr. Seuss Is Born [Video]This Day in History: Dr. Seuss Is Born

This Day in History: Dr. Seuss Is Born March 2, 1904 Theodor Seuss Geisel — best known by his pen name Dr. Seuss — was born in Springfield, MA. Geisel first used the pseudonym Seuss at Dartmouth..

Credit: Wibbitz Studio     Duration: 01:11Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.