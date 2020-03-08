Woman in Johnson County tests positive for COVID-19

COUNTY HEALTH OFFICIALS, BIANCAAND EMILY THE PATIENT TESTEDPOSITIVE FOR KOVIN 19 YESTERDAYIN A STATE LAB NOW, THEY’REWAITING FOR CONFIRMATION FROMTHE CDC AND TO PROTECT HERPRIVACY.THEY WOULD NOT DE WE’RE INJOHNSON COUNTY SHE LIVES ORWHICH STATE SHE TRAVELED TO BUTWE’RE TOLD THE TRANSMISSION OFTHE VIRUS HAPPENED DURING TRAVELTO THE NORTHEAST UNITED STATESTHAT IS WHERE SHE STARTEDFEELING SYMPTOMS AND TAKINGPRECAUTIONS TO PREVENT OTHERSFROM GETTING SICK.THIS INDIVIDUAL DID EVERYTHINGRIGHT WHEN SYMPTOMS STARTED THEYUSED A MASK AND SELF ISOLATED.THEY NOTIFIED THEIR PHYSICIANBEFORE GOING INTO THE DOCTOR’SOFFICE SO THAT THEY WOULDN’TINFECT OTHER PEOPLE.NOW, KANSAS AND JOHNSON COUNTYHEALTH DEPARTMENT’S AREMONITORING THE PATIENT WHO ISSTAYING ISOLATED AT HOME ANDOFFICIALS SAY PEOPLE SHOULD NOTPANIC THE RISK TO RESIDENTS ISLOW.THEY ARE INVESTIGATING WHO MAYHAVE BEEN IN CONTACT WITH THEPATIENT ARE NOTIFYING THEMDIRECTLY.WE’RE WORKING VERY CLOSELY WITHKDHE TO IDENTIFY ANY ANY OTHERCONTACTS AND I WANT TO REMINDEVERYONE AS MARY HAS ALREADYSAID USE PRECAUTIONS AGAIN WASHYOUR HANDS.STAY IF YOU’RE SICK.IT’S A REMINDER TO RESIDENTS ONWHAT THEY CAN DO TO PREVENT FROMGETTING THIS CORONAVIRUS JOHNSONCOUNTY HEALTH WILL BE POSTINGUPDATES ON THEIR WEBSITE ATDJOKO DOT-GOV CORONAVIRUS, BUTOF COURSE, THIS IS A NEW VIRUSAND A FLU