Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Four More Deaths Linked To Coronavirus In United States

Four More Deaths Linked To Coronavirus In United States

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:09s - Published < > Embed
Four More Deaths Linked To Coronavirus In United StatesStephanie Stahl reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Four More Deaths Linked To Coronavirus In United States

AND MEANTIME IN NEW JERSEYOFFICIALS SAY NUMBER OF CASESTHERE HAS JUMP TOPPED 11.FOUR MORE DEATHS IN THEUNITED STATES ARE LINKED TOCOVID 19 BRINGING THE TOTAL TO26, MOST IN WASHINGTON.NATIONWIDE NUMBER OFCORONAVIRUS CASES TOP 500 ASFEDERAL, STATE LOCAL OFFICIALSIN 34 STATES AND THE DISTRICTOF COLUMBIA WORKS TO CONTAINTHE OUTBREAK.HEALTH REPORTER STEPHANIESTAHL HAS VERY LATESTINFORMATION ON HOW THIS ISIMPACTING THE NATION AND WHATOFFICIALS ARE DOING TO ADDRESSTHIS.A LOT IS GOING ON.THIS STORY HAS BEEN CHANGINGALMOST BY THE MINUTE, AS WECONTINUE TO LEARN ABOUT MORECASES, FROM COAST TO COAST.NOW THAT BIG CRUISE SHIP WEHAVE BEEN TELLING BUT CARRYINGPEOPLE WITH THE VIRUS HAVEFINALLY REACHED LAND, ANDDOCKING AT A CALIFORNIA PORT.PASSENGERS ON GRAND PRINCESSCRUISE SHIP DISEMBARKED INOAKLAND DAYS AFTER BEING HELDOFF THE COAST AMID ACORONAVIRUS OUTBREAK.AT LEAST 21 AMERICANS ON BOARDWHO TESTED POSITIVE FOR VIRUSWILL BE TREATED AT AREAHOSPITALS WHILE HUNDREDS OFOTHERS ARE QUARANTINED AT U.S.MILITARY BASES FOR 14 DAYS.INDIVIDUALS ARE NOT COMINGIN CONTACT WITH THE GENERALPUBLIC AT ANY POINT.REPORTER: AS VIRUSCONTINUES TO SPREAD THE STATEOF THE NEW YORK ISDISTRIBUTING ITS OWN LINEOFFHANDED SANITIZERS TOTRANSIT WORKERS AND SCHOOLS.THIS IS A SUPERIOR PRODUCT,TO PRODUCTS NOW ON THE MARKET.IT IS 75 PERCENT ALCOHOL.REPORTER: IN D.C.

HEALTHOFFICIALS ARE ASKING ANYONEWHO ATTENDED CHRIST CHURCH INGEORGETOWN TO SELF QUARANTINE.CHURCH'S DIRECTOR WAS NAME ASDISTRICT'S FIRST CONFIRMEDCASE.CHURCH FURTHER SUSPENDEDALL SERVICES, AND MEETINGS,UNTIL FURTHER NOTICE.REPORTER: AND THE STATEDEPARTMENT IS WARNINGAMERICANS IN THE TO TRAVEL BYCRUISE.IT IS OUR RESPONSIBILITY TOPROTECT VULNERABLE.WHEN I SAY PROTECT I MEANRIGHT NOW NOT WAIT UNTILTHINGS GET WORSE.REPORTER: FEDERAL HEALTHOFFICIALS SAY MAJORITY OF THESTATE AND LOCAL HEALTH LABS INALL 50 STATES ARE EQUIPPED TOTEST FOR CORONAVIRUS.OFFICIALS EXPECT AS TESTINGINCREASES WE CAN EXPECT TO SEEAN INCREASING NUMBER OF CASES,



Recent related news from verified sources

Wall Street sinks at open as coronavirus fears prompt California emergency

U.S. stock indexes opened sharply lower on Thursday as deaths from the coronavirus rose in the United...
Reuters - Published

Milwaukee-area companies limit corporate travel amid spread of coronavirus

As more cases of coronavirus are seen throughout the United States, several prominent Milwaukee...
bizjournals - Published


You Might Like


Tweets about this

LOrion

LOrion MAR 3 #CoronaVirusSeattle #CoronaVirusUpdates MD THREAD 14: 2:19 a.m.#Washington state woman says she can’t get ans… https://t.co/oakYzh45Fl 6 days ago

Johnpwei1

John P Wei RT @Porkchop_EXP: How many more old people around the world are dying of #covid19 right now and their deaths are simply being disregarded a… 1 week ago

Porkchop_EXP

porkchop.express How many more old people around the world are dying of #covid19 right now and their deaths are simply being disrega… https://t.co/w938BVlCpv 1 week ago

Qu33nnL

Qu33nn_Leader1248 RT @cnnphilippines: BREAKING: Four more deaths linked to the novel coronavirus have been reported in South Korea, raising the country's dea… 1 week ago

coronavirus911

CORONAVIRUS OUTBREAK BREAKING:South Korea death toll rises to 26 . Four more deaths linked to the novel coronavirus have been reported… https://t.co/Fxrl5z6ZMC 1 week ago

Super_Said

Said Pulido #COVID19: four more deaths linked to the novel #coronavirus have been reported today in #SouthKorea, raising the co… https://t.co/9eIHmmUzEG 1 week ago

cnnphilippines

CNN Philippines BREAKING: Four more deaths linked to the novel coronavirus have been reported in South Korea, raising the country's… https://t.co/qPAzIshdMy 1 week ago


Recent related videos from verified sources

Number Of Coronavirus Cases In U.S. Tops 500 [Video]Number Of Coronavirus Cases In U.S. Tops 500

CBS4's Skyler Henry reports on what federal, state and local officials are doing to contain the outbreak.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 02:03Published

Leaked Coronavirus Plan Reveals Northern Italy Quarantine of 16 Million People [Video]Leaked Coronavirus Plan Reveals Northern Italy Quarantine of 16 Million People

Leaked Coronavirus Plan Reveals Northern Italy Quarantine of 16 Million People The region of Lombardy, including its capital Milan, and 14 other provinces will be on lockdown until April 3. Daily..

Credit: Wibbitz Studio     Duration: 01:09Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.