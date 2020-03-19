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Nirbhaya Case: All 4 convicts to be hanged tomorrow at 5:30 am | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:51s - Published < > Embed
Nirbhaya Case: All 4 convicts to be hanged tomorrow at 5:30 am | Oneindia News

Nirbhaya Case: All 4 convicts to be hanged tomorrow at 5:30 am | Oneindia News

ALL FOUR MEN CONVICTED OF THE GANG-RAPE AND KILLING IN THE NIRBHAYA 2012 CASE WILL BE HANGED TOMORROW MORNING AS DECIDED.

THE PATIALA HOUSE COURT REJECTED ALL PETITIONS OF THE CONVICTS, AKSHAY THAKUR, PAWAN GUPTA, VINAY SHARMA, AND MUKESH SINGH WHO ARE TO HANG AT 5.30 AM ON FRIDAY MADHYA PRADESH SPEAKER NP PRAJAPATI REFUSED TO ACCEPT SUPREME COURT’S PROPOSAL TO INTERACT WITH THE REBEL CONGRESS MLAS THROUGH VIDEO LINK.

SENIOR ADVOCATE AM SINGHVI, APPEARING FOR THE SPEAKER, ALSO SAID THAT SPEAKER HAS THE POWER IN DECIDING WHETHER THE GOVERNMENT HAS LOST ITS MAJORITY.

FORMER CHIEF JUSTICE OF INDIA RANJAN GOGOI TOOK OATH AS A NOMINATED MEMBER OF THE RAJYA SABHA ON THURSDAY AMID WALKOUT FROM THE OPPOSITION PARTIES WHO WERE OPPOSED TO HIS NOMINATION.

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tisaiyan

Selvam 🚩 Nirbhaya case: No legal remedies pending says court, convicts to be finally hanged tomorrow at 5:30 am https://t.co/Ybt3v1a7RD 25 seconds ago

KushalSangtani

Kushal Sangtani RT @PTI_News: Nirbhaya case: Delhi court dismisses plea for staying execution of convicts, all four to be hanged on Friday, 5.30 am 31 seconds ago

InnovativeHindu

Innovative Hindu 🇮🇳 RT @OpIndia_com: Nirbhaya case: No legal remedies pending says court, convicts to be finally hanged tomorrow at 5:30 am https://t.co/CfXciC… 58 seconds ago

vivekwTOI

Vivek Waghmode Nirbhaya case: Delhi court dismisses plea of convicts seeking stay of execution, to be hanged tomorrow… https://t.co/DsjU96AzOu 1 minute ago

bharathikanagu

bharathi kanagaraj RT @news18dotcom: This is the first time that four men will be hanged together in Tihar Jail, South Asia's largest prison complex that hous… 2 minutes ago

michaelalok

Er. MICHAEL ALOK GOOD!! NO MORE DRAMA FROM THE LAWYERS - https://t.co/CE4ffc5hiO 4 minutes ago

harkamal41

Harkamal S Khasria RT @TOIIndiaNews: Nirbhaya case: Delhi court dismisses plea of convicts seeking stay of execution, to be hanged tomorrow https://t.co/w2vGI… 5 minutes ago

michaelalok

Er. MICHAEL ALOK GOOD RIDDANCE - https://t.co/CE4ffc5hiO 7 minutes ago


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Credit: Oneindia     Duration: 03:12Published
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