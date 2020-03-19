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Elderly line up outside Vallarta Supermarkets

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:38s - Published < > Embed
Elderly line up outside Vallarta Supermarkets
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Elderly line up outside Vallarta Supermarkets

GOODMORNING -AS WE LEARN MORE ABOUT THECOVID-19 VIRUS, ONE THING HASREMAINED CLEAR... THOSE MOSTAFFECTED BY THIS VIRUS ARETHE ELDERLY.YET SUPERMARKETS HAVE SEENCROWDS OFPEOPLE MAKING IT HARD FOR THOSEMOST VULNERABLE TOBUY ESSENTIALS.FOR THAT REASON SOME LOCALSTORES HAVE PLEDGED TO OPENEARLY FOR SENIORS.WE'RE OUTSIDE VALLARTASUPERMARKETS ON NILES STREETWHICH IS ONE OF THOSE STORES.THEY WILL OPEN FROM 7 A.M.

TO 8A.M.

ONLY FOR SENIORS 65 ANDOLDER, PREGNANT WOMEN, ANDDISABLED PEOPLE.THE SAME GOES FOR ALBERTSONSFROM 7 AM TO 9 AM ON TUESDAYSAND THURSDAYS.AND TARGETS FROM 8 A.M.

TO 9A.M.

ON WEDNESDAYSONLY.AGAIN, THOSE ALTERED HOURS AREONLY FOR SENIORS 65 ANDOLDER, PREGNANT WOMEN, ANDDISABLED PEOPLE.FOR THE FULL LIST YOU CAN VISITOUR WEBSITE TURNTO23.COMLIVE IN EAST BAKERSFIELD.DANIELA GARRIDO, 23 ABC NEWS.AGAIN, THOSE ALTERED HOURS AREONLY FOR SENIORS 65 AND OLDER,PREGNANT WOMEN, AND DISABLEDPEOPLE.AGAIN, THOSE ALTERED HOURS AREONLY FOR SENIORS 65 AND OLDER,PREGNANT WOMEN, AND DISABLEDPEOPLE.

FOR THE FULL LIST YOUCAN VISIT OUR WEBSITETURNTO23.COMLIVE IN EAST BAKERSFIELD.EARLIER THIS WEEK -- THE KERNCOUNTY SHERIFF'S OFFICE RELEASED




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Keith Pangilinan Elderly line up outside Vallarta Supermarkets https://t.co/OOTz60OuZk via @YouTube 1 minute ago

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