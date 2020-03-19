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Harley-Davidson Suspends US Production Due to COVID-19; Wisconsin Employee Positive

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Harley-Davidson Suspends US Production Due to COVID-19; Wisconsin Employee Positive

Harley-Davidson Suspends US Production Due to COVID-19; Wisconsin Employee Positive

Harley-Davidson officials on Wednesday, March 18 announced the suspension of production in the United States as a result of the coronavirus.

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Harley-Davidson Suspends US Production Due to COVID-19; Wisconsin Employee Positive

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Credit: Rumble     Duration: 03:04Published
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