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Janta Curfew: Delhi Metro shut on March 22nd | Oneindia News

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Janta Curfew: Delhi Metro shut on March 22nd | Oneindia News

Janta Curfew: Delhi Metro shut on March 22nd | Oneindia News

FIRST BOLLYWOOD CELEB HAS TESTED POSITIVE FOR THE NOVEL CORONAVIRUS.

SINGER KANIKA KAPOOR HAS CONFIRMED IN AN INSTAGRAM POST THAT SHE HAS TESTED POSITIVE FOR COVID-19 IN LUCKNOW.

CHIEF MINISTER UDDHAV THACKERAY ON FRIDAY ORDERED CLOSING OF OFFICES AND SHOPS IN MUMBAI METROPOLITAN REGION, PUNE, PIMPRI AND NAGPUR TILL MARCH 31 TO CURB ANY POSSIBILITY OF THE CORONAVIRUS INFECTION SPREADING.

BHARATIYA JANATA PARTY LEADER JYOTIRADITYA SCINDIA SAID ON FRIDAY THAT PEOPLE OF MADHYA PRADESH HAVE WON AFTER CHIEF MINISTER KAMAL NATH TENDERED HIS RESIGNATION, AHEAD OF THE SUPREME COURT-ORDERED TRUST VOTE DEADLINE and other news

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Explainhindi Delhi Metro To Remain Closed On Sunday As Part Of PM’s Janta Curfew Move To Fight Coronavirus… https://t.co/wEPKBWqnBx 6 minutes ago

saintkishore

Sanjay Kishore In the wake of ‘Janta Curfew’ to be observed this Sunday i.e, on 22nd March 2020, the Delhi Metro Rail Corporation… https://t.co/aPVlWRxNQv 9 minutes ago

Nitish11515589

ZORAWAR GILL SHUKLA ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️ RT @blessyoualways: #CoronavirusOutbreakindia #Sidnaaz Delhi metro will be closed on 22 march From 7 am till 9 pm Because of janta curf… 15 minutes ago

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PenNews Janta Curfew: Delhi Metro services to remain closed on Mar 22 #JantaCurfew #DelhiMetro #closed #JantaCurfewMarch22… https://t.co/ZQi2CTAtKJ 18 minutes ago

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R G P RT @airnewsalerts: #JantaCurfew: Delhi Metro services will remain closed on Sunday https://t.co/iXJCgPzW6B 22 minutes ago

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Raghavendra Agrahari RT @ANI: Delhi Metro Rail Corporation: In the wake of ‘Janta Curfew’ to be observed on 22nd Mar, DMRC has decided to keep its services clos… 33 minutes ago


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