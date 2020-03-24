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COVID: Abuse can hide behind closed doors

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:39s - Published < > Embed
COVID: Abuse can hide behind closed doors
Domestic violence a concern confined to home
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COVID: Abuse can hide behind closed doors

OF..

BEFORE EVENTUALLYNDS UP IN"SO THIS CHIMICHANGA LOOKSDELICIOUS.

IS IT A FORM OFAE TO YOU THAT OTHERSVE TRIED TO SAY THAT THEYINVTED IT FIRST?

I LOVE IT!

IVE THE FACT THAT IT CREATESNVERSATION." "I WILL TELL YOUATBEFORE OF YOURS, BUT IT COMESA COST.

IT'S A FULL STOMACH.TAKE A LITTLE HOME."'LL CHECK INE IF THIS GORGEOUS WEATHERWILL STICK AROUND FOR THEEK.

YOU'RE WATCHING KNNE ON YOURDAYS.

TONIGHT, IN TUCSON,'LL SEE PARTLY CLOUDY SKIESWITH A LOW OF 48 DEGREES.ARMMPERMORE CHANGES TAKE SHA.

A MIXFETYCORONAVIRUS CANRONAVIRUS CAN MAKE LIFELESS SAFE FOR VICTIMS OFDOMESTIC ABUSE.

KGUN9 ON YOURSIDE'S CRA SMITH TALKED TOAN EXPABOUT THE RISK--- AND THEPOSSIBLE REMEDY.A:WRE ALL ADAPTING TOIS HEALTH EAST TRYINTBUT FOR SOMEOPLE A MOVN RAISAIERENT DANGER"RONAVIRUS PTO GO HD CLOSED DOORS,D STAY AWAY FROM THE WORLDAT LARGE.

THATS HEALTHYVICE TO REDUCE THE RISK OFNTAGIOSK OF DOMESTIC VIOLENCE.

:5ECAUSOUT IS FOLKS WHO ALREADYHAVE A LOT OF ISOLATION; OFTENONE OF THE ABUSIVE TACTICSUSEDMERCURIO SAKWA OF EMERGENTER AGOING TO WORK OR SCHOOL HELPSOEET TIME AWAY FROMTHEIR ABUSERS.

HE SAYS NOW THESTRESS OF STRUGGLING FORSUPPLIESRSF BEING COOPED UP WITHA WORLD TURNED UPSIDE DOWN CANDLATIONSP.

HE SAYS NOW THEALLEEND A CHANCE FORSAFETY CAL RLIFELINE OF CONCT WITH APPORNETWWORLD.

2:40 .AND WEVE GOT TOMAKE SURE THAT WERENTINUING, EVEN IF ITSVIRTUALLY,SY EMAIL, BY TEXT,CIAL MEDIAH WNTINUING TCONTUING TO REACH OUTBE IN CONTACT WITH PEOPLE INR LIKNOW IF THEYRIAN ABUSIVERELATIONSURE THEY STILL HAVE ANTLET./ 3:BECAENBUSER MAY MAKE ITHARD TO COMMUNICATE, ITSPORTANTOFRIENDS TO TAKETHE INITIATIVE AND KEEP INUCH.

AYOUR SIDE(((PAUSE FOR WEATHER((( NICEWEEKEND WEATHER CARRIED RIGHT




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Praline_addict

🌪🌬🅴🅻🅻🅴🐞🌠Fluctuat Nec Mergitur🗼 RT @EmergeTucson: Emerge’s 24/7 multilingual hotline is still up and running. If you are in crisis, please call our hotline at 520-795-4266… 1 day ago

EmergeTucson

EmergeTucson Emerge’s 24/7 multilingual hotline is still up and running. If you are in crisis, please call our hotline at 520-79… https://t.co/A9lXR2kmnz 2 days ago

LydiaRi94212372

❌Deplorable Latina in AZ❌🌵🌻 This can happen anywhere in the U.S. Please check on those who have abusive spouses. Tucson | COVID-19: Abuse ca… https://t.co/Q05VGAyoKY 5 days ago

PaedoAbuseLiars

Paedo Britain Coronavirus COVID-19: Abuse can hide behind closed doors Craig Smith 6:36 PM, Mar 23 - KGUN: Coronavirus COVID-19:… https://t.co/8lz8agNL7c 6 days ago

mohamedansary72

Mohamed Ansary COVID-19: Abuse can hide behind closed doors https://t.co/ZMhk420PKY 6 days ago

csmithKGUNTV

Craig Smith COVID-19: How coronavirus could affect domestic violence. @kgun9 https://t.co/FuBslwzOtg https://t.co/X7KyWMXWZ5 6 days ago

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