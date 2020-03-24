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Pick up a 'social distancing buddy' and help save pets

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:38s - Published < > Embed
Pick up a 'social distancing buddy' and help save pets
One program matches senior pets with senior people.
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Pick up a 'social distancing buddy' and help save pets

FURRY FRIENDS ADOPTION CLINICHAS A NEW FOSTER PROGRAM MADEFOR SENIORS STUCK AT HOMEDURING THE OUTBREAK.

ACCORDINGTO THE PALM BEACH POST, THEJUPITER SHELTER IS LETTINGSENIORS FOSTER OLDER CATS ANDDOGS FOR TWO WEEKS.

THEY SAYTHAT WILL ALLOW PEOPLE TO HAA COMPANION TO KEEP THEMCOMPANY WHILE THEYSELF-QUARANTINE IN THEIRHOMES.

IF YOU SIGN UP FOR THEPROGRAM, FURRY FRIENDS SAYS ITWILL SUPPLY EVERYTHING YNEED.THE HUMANE SOCIETY OF THETREASURE COAST NEEDS YOURHELP.

THE SHELTER WAS FORCEDTO CUT HOURS AT ITS PALM CITYCENTER.

IT ALSO CLOSED TWOTHRIFT STORES THAT NORMALLYHOUSE ADOPTABLE CATS.

THEHUMANE SOCIETY IS ASKING YOUTO FOSTER A FURRY FRIEND WHILEYOU'RE PRACTICING SOCIALDISTANCING.

TO DO THAT,CONTACT THE SHELTER FOR MOREINFORMATIO




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Tweets about this

Vincent89Alex

Vincent Alexander Couldn’t pick a better isolation buddy #WorldPuppyDay #Social_Distancing https://t.co/K7aU261Xud 10 hours ago

calmongriffin

Connor #QuarantineLife Tip: Actually pick up the phone and call a friend, even if just to say hi. A buddy of mine did th… https://t.co/IvbQLX5Inr 5 days ago

AlexTheZman

Alex @tallfuzzball Hey Majira! If you could have only one fursuit cuddle buddy for the rest of this social distancing, who would you pick? 6 days ago

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