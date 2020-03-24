Gov. Tony Evers issues 'Safer at Home' order, will go into effect March 25

GOVERNOR EVERS DIRECTED THEDEPARTMENT OF HEALTH SERVICESTO ISSUE WHAT HE CALLS A'SAFER AT HOME ORDER.'GOVERNOR EVERS SAID WORKERSPROVIDING ESSENTIAL SERVICES,SUCH AS HEALTHCAREPROFESSIONALS AND GROCERS,WILL STILL BE ALLOWED TO GO TOWORK.
FOR EVERYONE ELSE -GOVERNOR EVERS SAYS THIS SAFERAT HOME ORDER IS NOT REQUIRINGYOU TO SHELTER IN PLACE - BUTRATHER TO MAKE SURE PEOPLESTAY HOME AND DISTANCETHEMSELVES FROM OTHERS."You can still walk, bikeride, walk dog, exercise goodfor mental health but pleasedon't make any other trips."GOVERNOR EVERS SAYS PEOPLE CANSTILL MAKE NECESSARY PURCHASESAT PHARMACIES, GROCERY STORES,PET STORES, GAS STATIONS ANDEVEN RESTAURANTS FOR CURB-SIDEPICK UP.THE ORDER GOES INTOEFFECT TOMORROW AT EIGHT AM --AND GOES THROUGH APRIL 24TH.