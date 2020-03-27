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US tops world in Covid-19 cases, surpasses China & Italy with more than 85 thousand cases | Oneindia

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:31s - Published < > Embed
US tops world in Covid-19 cases, surpasses China & Italy with more than 85 thousand cases | Oneindia

US tops world in Covid-19 cases, surpasses China & Italy with more than 85 thousand cases | Oneindia

SHIFTED TO ITALY AFTER SOMETIME, BUT NOW US HAS WON THE UNFORTUNATE TITLE OF THE EPICENTRE OF THE OUTBREAK AS THE NO.

OF CASES HAVE SURPASSED BOTH CHINA AND ITALY.

THE TOTAL NO.

OF CASES IN US HAVE CROSSED 85 THOUSAND.

WHILE THE CASES IN ITALY HAS SOARED PAST 80 THOUSAND WHILE CHINA HAS REPORTED MORE THAN 81 THOUSAND CASES.

US HAS REPORTED MORE THAN 1200 DEATHS SO FAR.

URGING AMERICANS TO STAY AT HOME, US PRESIDENT DONALD TRUMP SAID THAT US IS WAGING WAR ON THIS VIRUS USING EVERY FINANCIAL, SCIENTIFIC, MEDICAL, PHARMACEUTICAL AND MILITARY RESOURCE, TO HALT ITS SPREAD AND PROTECT THE CITIZENS.

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