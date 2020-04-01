Iowa Gov. Reynolds giving coronavirus update

CONFIRMED CASES OFTHE VIRUS AND SEVENDEATHS.73 NEW CASES WEREANNOUNCED TODAY...OF THE NEWERCASES, FIVE OF THEMARE INPOTTAWATTAMIECOUNTYIOWA GOVERNOR KIMREYNOLDS GAVE ANUPDATE ON THESTATE'S RESPONSESAYING: 61 IOWANSARE HOSPITALIZEDAND 85 HAVERECOVERED.REYNOLDS SAIDIOWANS WITH THEMILDEST SYMPTOMSSHOULD STAY HOME,EVEN IF THEY DO NOTBELIEVE THEY HAVECORONAVIRUS.WE ARE ASKING ALOT OF IOWANS.BUT I AM SAYINGAND WE ARESAYING, BASED ONDATA, IF WE CANREALLY DO OURPART WE CAN GETTHROUGH THISTOGETHER SOONERRATHER THAN LATERREYNOLDSANNOUNCED A NEWHOTLINE FOR IOWANSWHO HAVEQUESTIONS OR AREEXPERIENCING LEGALSTRUGGLES DURINGTHE CORONAVIRUSOUTBREAK.THAT NUMBER IS ONYOUR SCREEN RIGHTNOW.MEANWHILE,GOVERNORS ACROSSTHE