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Riviera Beach city employee dies from coronavirus

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:59s - Published < > Embed
Riviera Beach city employee dies from coronavirus

Riviera Beach city employee dies from coronavirus

A Riviera Beach city employee has died from COVID-19.

The employee is not being identified at this time, but City Manager Jonathan Evans confirmed six to eight other employees have self quarantined as a result of losing one of their own to coronavirus.

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Riviera Beach city employee dies from coronavirus

FROM COVID-19.

CONTACT 5INVESTIGATOR MERRIS BADCOCKFINDS OUT WHAT STEPS THE CITYIS NOW TAKING.<< THE EMPLOYEE IS NOT BEINGIDENTIFIED AT THIS TIME BUTCITY MANAGER JONATHAN EVANSCONFIRMED 6 TO 8 OTHEREMPLOYEES HAVE SELFQUARANTINED AS A RESULT OFLOSING A CO-WORKER TOCOVID-19.

CITY EMPLOYEES INRIVIERA BEACH WOKE UPWEDNESDAY MORNING TO LEARN ONEOF THEIR OWN DIED OVERNIGHTAFTER CONTRACTING CORONAVIRUS.- TO THE VICTIMS FAMILY ANDTHE INDIIVAULS WHO WORK IN THEORGANIZATION, ITDAY FOR THE CITY OF RIVIERABEACH.

WE ARE CERTAINLY DOINGEVERYTHING WE CAN TO PROTECTTHE SAFETY AND THE WELFARE OFOUR EMPLOYEES AND THE PUBLIC.AT LEAST 6 OTHER CITYEMPLOYEES HAVE SELF-QUARANTINED AS A RESULT OF THENEWS, HAVING WORKED IN CLOSEPROXIMITY WITH THE VICTIM.

AHOTLINE HAS BEEN SET UP SOTHAT OTHER EMPLOYEES CANREPORT IF THEY BEGIN TOEXPERIENCE SYMPTOMS. THEINDIVIDUAL HAD PREVIOUSLYHEALTH RELATED ISSUES THATCERTAINLY PROBABLY EXACERBATEDTHE ISSUES ASSOCIATED WITHCOVID-19.

WEPERCENT SURE IF IT WAS TRAVELRELATED OR SOMETHING THAT WASCOMMUNITY SPREAD.

AS A RESULTOF THE DEATHÃEVANS IS NOWORDERING ALMOST ALLDEPARTMENTS TO GO FULLY-REMOTEBY APRIL 6TH.

MEANING NO FACETO FACE INTERACTION.

13;04;50- THIS IS SERIOUS AND ITHAPPENED RIGHT HERE AT HOMEFOR US ALL, AND ITREMINDER THAT WE HAVE TOLISTEN AND WE




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850 WFTL City Manager Jonathan Evans confirmed that six to eight other employees have self-quarantined as a result of their… https://t.co/dVnxNEfZF3 58 minutes ago

tinyboo49

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