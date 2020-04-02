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Rent moratorium passes

Video Credit: WCVB - Duration: 00:52s - Published < > Embed
Rent moratorium passes
A moratorium that freezes rents in Boston has passed.
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Rent moratorium passes

SERA: GOOD MORNING.BOSTON CITY COUNCIL VOTED ON ARESOLUTION WHICH IS NOT BINDINGBUT DESIGNED TO DELIVER AMESSAGE.COUNCILORS ARE CALLING FOR AMORATORIUM ON RENT AND MORTGAGEPAYMENTS DURING THE CORONAVIRUCRISIS.THE RESOLUTION CALLS ON MAYORWALSH, GOVERNOR BAKER ANDPRESIDENT TRUMP TO WAIVE THOSEPAYMENTS FOR THOSE WHO HAVE LOSTINCOME DUE TO GOVERNMENTRESTRICTIONS.THE VOTE YESTERDAY WAS 12 TO 1,WITH THE ONE COUNCILOR OPPOSEDSAYING IT’S RECKLESS TO GIVE AFREE PASS ON RENT.AGAIN, THE RESOLUTION DOES NOTCHANGE ANY LAWS.MEANWHILE, A PROPOSED MORATORIUMON EVICTIONS AND FORECLOSURES ISMAKING ITS WAY HERE ON BEACON




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KevioShowmann

🌹🌹Cap Flexxx 🧢💪🏾 Hideas Thursdays 1pm 🌹🌹 RT @patrickcook28: 'Seattle passes rent and mortgage relief resolution' 'The Seattle City Council unanimously passed a resolution callin… 5 minutes ago

progresivetrend

SOCIALMEDIANEWSWORLDTRENDS RT @bostonherald: Boston City Council passes call for rent moratorium under coronavirus https://t.co/CUi3SPrShp 7 hours ago

Birdman_Al

Birdman Al🍉 @ChrisMac1270 The moment the eviction moratorium passes, stage a rent strike. Bury that company. 9 hours ago

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