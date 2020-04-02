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Latest Weather Forecast 5 p.m. Thursday

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Latest Weather Forecast 5 p.m. Thursday
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Latest Weather Forecast 5 p.m. Thursday

BREEZE.THE FIRST ALERT FORECASTTONIGHT, 62, LIGHT NORTH WINDOUT THERE, AND BEAUTIFUL.TOMORROW LOOKING AT 81.WE'LL HIT THAT ABOUT 1:00 TO3:00 IN THE AFTERNOON.AND IT COULD BE A TOUCH WARMERINLAND, BUT THAT'S NOT TOO BADFOR THIS TIME OF YEAR.RIGHT ABOUT WHERE WE SHOULD BE.HIGH 70s, LOW 80s.AND THE SEVEN-DAY FORECAST ALSOPLEASANT.AS I MENTIONED, THERE'S THECHANCE FOR A LITTLE SHOWER ORTWO AS WE GET INTO THE SECONDHALF OF THE WEEKEND.MONDAY AND TUESDAY PERHAPS A FEWSHOWERS, TOO, BUT WHAT WE REALLYNEED IS A GOOD DAY'S WORTH OFRAIN, AND THERE'S NONE OF THATIN THE NEXT SEVEN DAYS ANDLIKELY FOR THE NEXT COUPLE OFWEEKS.AND THE HEAT DOES RETURNEVENTU




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