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CDC recommends wearing masks

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:00s - Published < > Embed
CDC recommends wearing masks
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CDC recommends wearing masks

THAT WAS 23ABC'S KYLIE WALKER.PRESIDENT DONALD TRUMP AND THECORONAVIRUSTASK FORCE HOLDING THEIR DAILYNEWS BRIEFING.THEY ADDRESSED THE LATESTDEVELOPMENTS AND ARECOMMENDATION FROM THE CENTERSFOR DISEASE CONTROLAND PREVENTION.PRESIDENT TRUMP SAYS NATIONALSTOCKPILE OFPERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ISNEAR DEPLETIONBECAUSE THE GOVERNMENT IS --QUOTE -- "SENDING ITDIRECTLY TO HOSPITALS."BUT THE BIG ANNOUNCEMENT COMINGAS A RECOMMENDATION FROM THE C-D-C -- AND THECOMMANDER IN CHIEF ADDRESSEDTHAT IN THE NEWS BRIEFING."THIS IS VOLUNTARY.

I DON'TTHINK I'M GOINGTO BE DOING IT, BUT YOU HAVE ALOT OF WAYS YOU CAN LOOK AT ITAS FOLLOWS: THECDC IS RECOMMENDING THATAMERICANS WEAR A BASIC CLOTH ORFABRIC MASK THAT CAN BE EITHERPURCHASED ONLINE OR SIMPLY MADEAT HOME, PROBABLY MATERIAL THATYOU'D HAVE AT HOME."HE WENT ON TO ADD THAT THE C-D-C IS NOT RECOMMENDINGTHE USE OF MEDICAL OR SURGICALGRADE MASKS.THIS ALL COMING AS THE WHITEHOUSE ANNOUNCED ANEW PROCEDURE IN WHICH ANYONECLOSE TO THE PRESIDENT WILLBE TESTED FOR COVID-19.SPRING-LIKE WEATHER CONTINUE ONSATURDAY, BAKERSFIELD




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