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Answering COVID-19 questions

Video Credit: 41 Action News - Duration: 03:50s - Published
Answering COVID-19 questions
Dr. Dana Hawkinson answers questions about COVID-19.
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Answering COVID-19 questions

WITH MORECORONAVIRUS CASESPOPPING UP-- HERE AT 41ACTION NEWS-- WE WANTTO ANSWER YOURQUESTIONS ON THE VIRUS.WE ASKED YOU TO SENDIN QUESTION ONE OURWEBSITE AND TWITTER.WE'RE JOINED LIVE WITHDR. DANA HAWKINSONWITH THE UNIVERSITY OFKANSAS HEALTH SYSTEM--TO GET SOME OF THOSEANSWERS.DOCTOR THANK YOU FORJOINING US.DOCTOR-- ONE VIEWERASKED US ON TWITTER--ARE THERE ANY DAILYMEDICATIONS THAT COULDMASK SYMPTOMS OFCOVID 19 THE SAME WAYAN OPIOID MASKS PAIN?A VIEWER ASKED ON OURWEBSITE-- WHAT IF I AMSCHEDULED TO HAVE ACHECK UP OR MAJORSURGERY, HOW ARE THEPEOPLE ENSURED THEHOSPITAL IS BEING CLEANAND SAFE ?AND ANOTHER QUESTIONFROM TWITTER-- HALLIEASKS IF HOSPITALSENOUGH OF WHAT THEYNEED?

ARE THEY READYFOR THE NEXT COUPLEWEEKS OF INCREASEDCASES?DOCTOR-- THANK YOU SO




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