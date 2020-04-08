Emergency plans stressed for pet owners during coronavirus pandemic

U-S-D-A.....THAT MAYBE YOU....CAN GET YOUR PETS SICK.SO...WHAT SHOULD YOU DO....IF YOU START FEELING BAD?FEW WOULD ARGUE.....FAMILY COMES FIRST...13 ACTION NEWS REPORTER.....JEREMY CHEN SHOWS..YOU ALSO NEED....A PET EMERGENCY PLAN.((NATS DOG)) IT'S A DAY AT THEPARK FOR THIS DOG- KEEPING HISDISTANCE FROM OTHERS.TIMES.WE WANT TO KEEP THEM AS HEALTHYAS WE'RE KEEPING OURSELVES." ASTHE CORONAVIRUS OUTBREAKCONTINUES--- BERRY MADE SURESHE REACHED OUT TO FRIENDS- INCASE SHE ISN'T ABLE TO TAKECARE OF HER PETS."WE HAVE A LITTLE TEXT CHAINGOING ON.IF SOMETHING HAPPENS TO ONE OFUS, WE'LL TAKE EACH OTHER'SANIMALS IN." JEFF DIXON WITHTHE HUMANE SOCIETY OF THEUNITED STATES SAYS HAVING OTHERCARETAKERS- IS IMPORTANT ASPART OF AN EMERGENCY PLAN."YOU FIRST WANT TO IDENTIFY ANDSPEAK TO WITH TWO POTENTIALCAREGIVERS IN YOUR NETWORK.MAKE A PLAN WITH THEM.LET THEM KNOW WHERE THEY CANFIND YOUR SUPPLIES." IFTHERE'S NO ONE TO BE FOUND- HESUGGESTS THIS ALTERNATIVE."CONTACT A BOARDING FACILITY.THEY ARE GENERALLY GOING TO BEOPEN RIGHT NOW AND MAKEARRANGEMENTS WITH THEM." DON'TFORGET ABOUT SUPPLIES.DR.KEN SIERANSKI WITH THE ANIMALFOUNDATION SAYS- PET OWNERSSHOULD HAVE A TWO-WEEK SUPPLYOF FOOD AND MEDICINE FOR THEIRANIMALS."I HAVE SOME PET BOWLS AND TOYSFOR HIM AND ALSO INSTRUCTIONSON VETERINARY CARE." WITH THEUSDA RECCOMENDING SICK PETOWNERS TO KEEP AWAY FROM THEIRANIMALS- BERRY SAYS SHE'SSICK, I WOULD OFFLOAD MY DOG,JUST BECAUSE I WOULDN'T WANTHIM GETTING WHATEVER IS GOINGAROUND AS WELL."ANYTHING CAN HAPPEN, AND YOUWANT TO HAVE THAT EMERGENCYBACKUP."THE U-S-D-A SAYS...THE RISK OF CORONAVIRUSTRANSMISSION STILL REMAINSLOW.... AND...DOESN'T BELIEVE THE VIRUSDIRECTLY TRANSMITS....FROM PETS....BACK TO PEOPLE.NEW AT SIX!
A LOT OF PEOPLE