Palm City woman hand sews masks for medical professionals on the front lines

TO HELP THEIR COMMUNITYWITHOUT EVER LEAVING THEIRHOME.
LAVERNE PHELPS IS ONEEXAMPLE OF SOMEONE WHO ISUSING HER TALENTS TO MAKE ADIFFERENCE.
LET ME SHOW YOHOW.<< 33-54 NATS FULL OF SEWINGMACHINE @35:42 OR @36:34 (OFWHATEVER SEQUENCE OF SHOTS YOUWANT TO USE!!:)) THAT IS THESOUND YOU HEAR IN LAVERNEPHELPS' PALM CITY HOME,8-TO-10 HOURS A DAY.
NATS POPSEWING MACHINE THIS RETIREDHOME ECONOMICS TEACHER WHO'SBEEN SEWING FOR.... SOT @21:13 "60 PLUS YEARS!"....SPENDS HER FREE TIMEMAKING FACE MASKS ....THENGIVES THEM AWAY TO MEDICALPROFESSIONALS WHO NEED THEM.NATS @36:04 "IT'S DESIGNEDAFTER THE N-95 MASK.
IT FITSEITHER UNDER OR OVER OR BYITSELF.
THIS IDEA STARTED WITHLAVERNE NEEDING A MASKHERSELF!
SOT 21:33 'I DO HAVEA LUNG DISORDER AND TRIED TOGO ONLINE TO SEE IF I COULDPOSSIBLY FIND SOME MASKS.
ASWITH EVEYTHING ELSE, OFCOURSE, THERE WAS NONE.
SO ITHOUGHT WHY NOT MAKE SOME." SOSHE GOT TO WORK.
NATS SEWINGNATS OF JIM @ 54:51 "LINE THEMUP, THEN I PUT THE ELASTIC ANDPIN IN IT." SHE EVEN RECRUITEDHER HUSBAND JIM TO HELP.
SOT56:07 JIM PHELPS "SHE SAID IFYOU WOULD PIN THIS IN AND TURNTHEM AROUND FOR ME, YOU'REGONNA SPEED IT UP AND WE'VEGOT IT DOWN TO 20-25 MINUTESPER MASK." IN JUST A MATTER OFWEEKS, LAVERNE AND JIM HAVEMADE OVER 300 FACE MASKS---ANDTHEY HAVE NO PLANS OFSTOPPING.
NATS 45:42 "I HAVEKIND OF AN ABUNDANCE!
WOW YOUARE YOUR OWN JOANN FABRICS!THEY TEASE ME ABOUT THAT!"CLEARLY, SHE HAS PLENTY OFFABRIC AND TIME, ACCORDING TOLAVERNE.
BUT WHAT SHE IS SHORTON, IS ELASTIC!
SOT 25:45LAVERNE PHELPS "WE HAVE HAD TORESORT TO THE THINNER ELASTICBECAUSE THAT'S ALL I HAD.
IHAD A 144 YARD BOLT OF 1/4INCH AND USED IT UP AS YOU CANSEE IN 300 MASKS...THIS IS NOTAS STURDY BUT STILL USEFUL."NATS 39:25 "AND DO ABACKSTITCH OVER THE ELASTIC TOBE SURE IT'S GOOD AND SECURENATS FULL 43:11 "OK THAT'S THEMASK!" SINCE LAVERNE AND JIMARE "SAFER ATHOME"...VOLUNTEERS HAVESTEPPED IN TO DISTRIBUTE THEIRMASKS.
SOME ARE NOW BEING WORNBY STAFF AT HEMATOLOGY ANDONCOLOGY ASSOCIATES OF THEPALM BEACHES, STAFF AT ABOYNTON BEACH NURSING HOME,AND 100 WERE MAILED TO NEWYORK CITY TO HELP DOCTORS ANDNURSES ON THE FRONTLINESTHERE.
SOT 26:50 THEY ARE THETRUE HEROES.
RIGHT.
I'M MAKINGTHEM BECAUSE I DON'T WANT TOGET OUT AND GET THAT..I JUSTHOPE EVERYONE IS STAYING PUTIN THEIR HOMES AS WELL."