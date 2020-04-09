Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Palm City woman hand sews masks for medical professionals on the front lines

Palm City woman hand sews masks for medical professionals on the front lines

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 03:10s - Published
Palm City woman hand sews masks for medical professionals on the front lines

Palm City woman hand sews masks for medical professionals on the front lines

During this pandemic, many people are finding a way to help their community without leaving their homes.

LaVerne Phelps is one example of someone who is using her talents to make a difference.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Palm City woman hand sews masks for medical professionals on the front lines

TO HELP THEIR COMMUNITYWITHOUT EVER LEAVING THEIRHOME.

LAVERNE PHELPS IS ONEEXAMPLE OF SOMEONE WHO ISUSING HER TALENTS TO MAKE ADIFFERENCE.

LET ME SHOW YOHOW.<< 33-54 NATS FULL OF SEWINGMACHINE @35:42 OR @36:34 (OFWHATEVER SEQUENCE OF SHOTS YOUWANT TO USE!!:)) THAT IS THESOUND YOU HEAR IN LAVERNEPHELPS' PALM CITY HOME,8-TO-10 HOURS A DAY.

NATS POPSEWING MACHINE THIS RETIREDHOME ECONOMICS TEACHER WHO'SBEEN SEWING FOR.... SOT @21:13 "60 PLUS YEARS!"....SPENDS HER FREE TIMEMAKING FACE MASKS ....THENGIVES THEM AWAY TO MEDICALPROFESSIONALS WHO NEED THEM.NATS @36:04 "IT'S DESIGNEDAFTER THE N-95 MASK.

IT FITSEITHER UNDER OR OVER OR BYITSELF.

THIS IDEA STARTED WITHLAVERNE NEEDING A MASKHERSELF!

SOT 21:33 'I DO HAVEA LUNG DISORDER AND TRIED TOGO ONLINE TO SEE IF I COULDPOSSIBLY FIND SOME MASKS.

ASWITH EVEYTHING ELSE, OFCOURSE, THERE WAS NONE.

SO ITHOUGHT WHY NOT MAKE SOME." SOSHE GOT TO WORK.

NATS SEWINGNATS OF JIM @ 54:51 "LINE THEMUP, THEN I PUT THE ELASTIC ANDPIN IN IT." SHE EVEN RECRUITEDHER HUSBAND JIM TO HELP.

SOT56:07 JIM PHELPS "SHE SAID IFYOU WOULD PIN THIS IN AND TURNTHEM AROUND FOR ME, YOU'REGONNA SPEED IT UP AND WE'VEGOT IT DOWN TO 20-25 MINUTESPER MASK." IN JUST A MATTER OFWEEKS, LAVERNE AND JIM HAVEMADE OVER 300 FACE MASKS---ANDTHEY HAVE NO PLANS OFSTOPPING.

NATS 45:42 "I HAVEKIND OF AN ABUNDANCE!

WOW YOUARE YOUR OWN JOANN FABRICS!THEY TEASE ME ABOUT THAT!"CLEARLY, SHE HAS PLENTY OFFABRIC AND TIME, ACCORDING TOLAVERNE.

BUT WHAT SHE IS SHORTON, IS ELASTIC!

SOT 25:45LAVERNE PHELPS "WE HAVE HAD TORESORT TO THE THINNER ELASTICBECAUSE THAT'S ALL I HAD.

IHAD A 144 YARD BOLT OF 1/4INCH AND USED IT UP AS YOU CANSEE IN 300 MASKS...THIS IS NOTAS STURDY BUT STILL USEFUL."NATS 39:25 "AND DO ABACKSTITCH OVER THE ELASTIC TOBE SURE IT'S GOOD AND SECURENATS FULL 43:11 "OK THAT'S THEMASK!" SINCE LAVERNE AND JIMARE "SAFER ATHOME"...VOLUNTEERS HAVESTEPPED IN TO DISTRIBUTE THEIRMASKS.

SOME ARE NOW BEING WORNBY STAFF AT HEMATOLOGY ANDONCOLOGY ASSOCIATES OF THEPALM BEACHES, STAFF AT ABOYNTON BEACH NURSING HOME,AND 100 WERE MAILED TO NEWYORK CITY TO HELP DOCTORS ANDNURSES ON THE FRONTLINESTHERE.

SOT 26:50 THEY ARE THETRUE HEROES.

RIGHT.

I'M MAKINGTHEM BECAUSE I DON'T WANT TOGET OUT AND GET THAT..I JUSTHOPE EVERYONE IS STAYING PUTIN THEIR HOMES AS WELL."




You Might Like


Tweets about this

PhotogEricP

🎥EricP_WPTV🎥 RT @WPTV: "They are the true health heroes" | A Palm City woman is hand-sewing masks for local medical professionals on the frontlines! Rea… 1 hour ago

WPTV

WPTV "They are the true health heroes" | A Palm City woman is hand-sewing masks for local medical professionals on the f… https://t.co/ITkN9705t3 1 hour ago

ccpetsitters11

Maria Thank you. ❤ Palm City woman hand sews masks for medical professionals on the frontlines https://t.co/2pAb49Vj4U 5 hours ago

mogeladze1

David -mogeladze Palm City woman hand sews masks for medical professionals on the frontlines https://t.co/QLZfPl8IHn 7 hours ago

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.