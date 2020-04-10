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VA prepares for influx of patients

Video Credit: WAPT - Duration: 01:18s - Published
VA prepares for influx of patients
Easter weekend quickly becoming a health concern nationwide.
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VA prepares for influx of patients

LUNGS EASTER WEEKEND QUICKLYBECOMING A HEALTH CONCERN.WHY KEEGAN THE VA HOSPITAL ISWORKING TO PREPARE FOR APOSSIBLE INFLUX OF PATIENTSCREWS ARE WORKING QUICKLY TO TRYAND GET A MOBILE FIELD HOSPITALREADY BY THIS WEEKEND.THEY WANT TO MAKE SURE THATHOSPITAL IS ABLE TO HANDLE.POTENTIAL INCOMING PATIENTS THEVA SAYS IT DOES HAVE ENOUGH FACEMASKS GLOVES AND OTHERPROTECTIVE GEAR FOR EMPLOYEES,BUT THE UNION SAYS IT’S NOTENOUGH.WE HAVE DEDICATED EMPLOYEES HEREBUT TO ASK SOME OF THE EMPLOYEESTO GIVE UP THEIR LIVELIHOODSTHEIR CHILDCARE DIFFERENT THINGSAND COME HERE AND SUPPORT THEMISSION WHEN THEY CAME TO TAKECARE OF THEIR OWN FAMILIES.THAT’S PRETTY HARSH.EVERY CO-WORKERS SCREEN.WE’RE SCREENING PATIENTS.SO THE THE PATIENT’S EMPLOYEESARE GOING COME IN CONTACT WITHYEAH.NEXT WE NOW HAVE A SYSTEM INPLACE FOR HOW ARE WE DOING MASS.YOU KNOW, THERE’S DIFFERENTTYPES OF MASKS AND ISSUING MASK.AND SO WE’RE WE’VE GOT THAT INPLACE.THE VA IS REPORTING THREEOUTPATIENT VETERANS IN THEJACKSON AREA WHO HAVE CONTRACTEDTHE ILLNESS 174 VETERANS W




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