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Iowa Coronavirus Update

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 01:16s - Published
Iowa Coronavirus Update

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The latest cases and what the governor said the state is doing to protect healthcare workers.

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Iowa Coronavirus Update

1-THOUSAND-388CONFIRMED CASES OFCORONAVIRUS AND 31DEATHS.GOVERNOR KIMREYNOLDS GAVE ANUPDATE AT A NEWSCONFERENCE,DOUBLING DOWN ONMITIGATION EFFORTSIN THE STATE.REYNOLDS URGESIOWANS TO CONTINUETO PRACTICE SOCIALDISTANCING ANDGOOD HYGIENE OVERTHE WEEKEND, SHESAYS IT'S WORKING.SHE ALSO ADDRESSEDA SHORTAGE INPROTECTIVEEQUIPMENT FORHEALTH CAREWORKERS.SHE IS LOOKING ATOTHER OUTLETS TOADDRESS THE LACKOF EQUIPMENT,ESPECIALLY NOWTHAT MANY DOCTORSAND NURSES AREGETTING INFECTEDWITH THE VIRUS."5:18 IT IS JUST ACONSTANT EFFORT,HOSPITALS AREORDERINGTHROUGH THEREDISTRIBUTORS, DASIS ORDERING,HOMELANDSECURITY ISORDERING OURLOCAL PUBLICHEALTH OFFICIALSARE GATHERINGINFORMATION ANDPUTTING ORDERS INSO WE CONTINUETO SAY OVER ANDOVER IT'S AN ALL OFTHE ABOVEAPPROACH AND SOWE CONTIUE TOLOOK AT EVERYAVAILABLEOPPORTUNITY TOBRING PPE INTO THESTATE.5:43IF IOWA REACHESCRISIS CAPACITY,HEALTH CAREWORKERS WILL HAVETO START USING PPEPAST ITS SHELF LIFE,PRIORITIZING FACEMASKS FORINTERACTIONS THATMAY INVOLVE DIRECTCONTACT WITHINFECTIOUS PATIENTSAND USINGHOMEMADE MASKS INCONJUNCTION WITHFACE SHIELDS.WE




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tim black @ktivnews 118 new cases of COVID-19 in Iowa; Governor starts 'Feeding Iowa Task Force' https://t.co/CDk9OxvbmV 1 hour ago

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Lexie Joy RT @Lindsay4Iowa: Here’s the latest #CoronaVirusUpdate in Iowa. #ialegis • 118 new cases(total 1388) on Fri • Due to an anticipated short… 2 hours ago

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Jen Pellant Here’s the latest #CoronaVirusUpdate in Iowa. #ialegis - 118 new cases (total 1388) on Fri - Due to an anticipate… https://t.co/FpMjxGFTcO 2 hours ago

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Lindsay James Here’s the latest #CoronaVirusUpdate in Iowa. #ialegis • 118 new cases(total 1388) on Fri • Due to an anticipated… https://t.co/3q3dQqTvv6 2 hours ago

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Grammy Resists RT @gelles: Tyson Foods suspends production at Iowa pork plant after dozens of employees test positive for coronavirus https://t.co/6XyCtsW… 2 hours ago

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Ruby Bodeker for Iowa ✍️ RT @ross_wilburn: Here’s the latest #CoronaVirusUpdate in Iowa. #ialegis • 118 new cases (total 1388) on Fri • Due to an anticipated shor… 2 hours ago

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Molly Donahue Here’s todays latest #CoronaVirusUpdate in Iowa. #ialegis • 118 new cases (total 1388) on Fri • Due to an anticip… https://t.co/0ThC0lKfeq 3 hours ago

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