13 First Alert Evening Forecast April 11, 2020

SKIES.EASTER SUNDAY WILL BE FAIRLYSIMILAR TO START THE DAY, THENCLOUDS WILL BUILD AS THE DAYPROGRESSES, GETTING UP TO AHIGH OF 74 DEGREES.SLIGHT RAIN CHANCES PICK UP FORSUNDAY EVENING BETWEEN ABOUT 5P.M.AND 10 P.M.SPRINKLES COULD REMAIN THROUGHMONDAY MORNING BUT IT SHOULDNOT BE ANY MAJOR RAIN.TEMPERATURES THEN SLIGHTLYCOOL, GETTING DOWN TO 70DEGREES TUESDAY, WHICH SHOULDBE THE COOLEST DAY OF THE WEEK.HIGHS SHOULD BE RIGHT AROUND 77DEGREES FOR THIS TIME OF YEAR.TEMPERATURES THEN WARM UP BACKTO THE UPPER 70S BY WEDNESDAY,WHERE THEY STAY FOR THEREMAINDER OF THE WEEK.FOR THE MOST PART, SUNNY SKIESSHOULD DOMINATE DURING THE WEEKWITH SOME CLOUD COVERAGEBUILDING FRIDAY BUT NOT LOOKINGTO BRINGANY PROMISING RAIN CHANCES.SIMILAR TO START THE DAY, THENCLOUDS WILL BUILD AS THE DAYPROGRESSES, GETTING UP TO AHIGH OF 74 DEGREES.SPRINKLES COULD REMAIN THROUGHMONDAY MORNING BUT IT SHOULDNOT BE ANY MAJOR RAIN.HIGHS SHOULD BE RIGHT AROUND 77DEGREES FOR THISTIME OF YEAR.FOR THE MOSTPART, SUNNY SKIES SHOULDDOMINATE DURING THE WEEK WITHSOME CLOUD COVERAGE BUILDINGFRIDAY BUT NOT LOOKING TO BRINGANY PROMISING RAIN CHANCES.STARTLING VIDEOS SHOWING THE"TIGER KING'S" STAFF AT WORK.THE HUMANE SOCIETY GIVES US ANINSIDE LOOK INTO THEIRINVESTIGATION