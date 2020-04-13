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Mississippi governor declares state of emergency

Video Credit: WAPT - Duration: 01:15s - Published
Mississippi governor declares state of emergency

Mississippi governor declares state of emergency

Gov.

Tate Reeves declared a state of emergency after a deadly tornado outbreak cut across Mississippi on Easter Sunday.

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Mississippi governor declares state of emergency

NOW REPORTING DEATHS.

MANY MOREREPORTING MAJOR DAMAGE16 WAPT'S ROSS ADAMS IS LIVETONIGHT AFTERTALKING WITH GOVERNOR TATEREEVES ABOUT HISSTATE OF EMERGENCY DECLARATION THE GOVERNOR'S STATE OFEMERGENCYDECLARATION COMES AFTER STORMSLEBEHIND A TRAIL OF DESTRUCTIONANDEATHS.

AND GOVERNOR REEVES SAID HEBELIEVES THEDEATH TOLL COULD STILL RISE.TONIGHT SEARCH AND RESCUE CREWSARE IN SOME OF THE HARDEST HITAREAS LOOKING FORPEOPLE WHO MAY BE TRAPPED INTHEIRHOMES.ONE DRAWBACK FOR FIRST RESPONDERSOMESTORMS STRUCK LATE IN THEEVENING JUSTBEFORE THE SUN WENT DOWN.

AND SO THAT JUST IN AND OFITSECOMPLICATES RESCUE MATTERS I'MAFRAID THAT THIS IS GOING TOGO ON THROUGHOUT THE EVENING I'MPROBABLYTHROUGH A GOOD PART OF THE DAYTOMORROW.MEMA SAID THERE ARE DAMAGEREPORTS IN AT LEAST NINECOUNTIES.

COMING UP LATER WHAT THE STATEDID TO KEEP RESCUE CREWS IN THESTORM ZONE SAFE FROMCOVID-19




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