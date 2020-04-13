Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > ‘Technical difficulties’ causing issues for Kansans filing unemployment claims

‘Technical difficulties’ causing issues for Kansans filing unemployment claims

Video Credit: KMBC - Duration: 01:47s - Published
‘Technical difficulties’ causing issues for Kansans filing unemployment claims

‘Technical difficulties’ causing issues for Kansans filing unemployment claims

‘Technical difficulties’ causing issues for Kansans filing unemployment claims

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

‘Technical difficulties’ causing issues for Kansans filing unemployment claims

THIS REPORT DOES NOT INCLUDESUBSIDIZED HOUSING.THIS WEEK, THE KANSAS DEPARTMENTOF LABOR IS TAKING NEW STEPS TOHELP EASE THE UNEMPLOYMENTPROCESS FOR THOUSANDS OF KANSASRESIDENTS LET GO IN THISPANDEMIC.CODY HOLYOKE IS WORKING FROMHOME THIS MORNING.CODY: GOOD MORNING, KANSAS CITY.THE STATE IS LOOKING ATSTAFFING.THE SHEER VOLUME OF CLAIMSKANSAS IS SEEING IS CLOGGING THESTATE’S COMPUTER NETWORK ANDCALL CENTERS.WE’VE BEEN MANY GETTING VIEWERMESSAGES FROM PEOPLE FRUSTRATEDAND TRYING TO GET UNEMPLOYMENTBENEFITS.SOME HAVE SAID THEY’VE CALLEDTHE STATE DEPARTMENT OF LABORHUNDREDS OF TIMES TRYING TO GETTHROUGH, AND SOMETIMES THEY AREON HOLD FOR A LONG TIME.SO, HOW DO YOU EASE THE FLOW OFTHESE TENS OF THOUSANDS OFCALLS?FIRST, THEY’VE SET UP A NEWTRIAGE CONTACT CENTER TO TAKEMORE CALLS.SECONDLY?MORE TRAINING.THE STATE IS GROWING ITS RANKSWITH PEOPLE WHO HANDLE YOURUNEMPLOYMENT QUESTIONS.THEY ALREADY DOUBLED THE NUMBEROF OPERATORS IN THE PAST COUPLEOF WEEKS AND THEY ARE STILLGOING.




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.