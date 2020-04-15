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COVID-19 cases in FL nursing homes largely kept secret

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:36s - Published
COVID-19 cases in FL nursing homes largely kept secret

COVID-19 cases in FL nursing homes largely kept secret

At least 1,000 people who live or work in Florida long term care centers have tested positive for the COVID-19 virus according to the Florida Department of Health but good luck finding out which facilities have cases.

Investigative Reporter Katie LaGrone explains why.

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COVID-19 cases in FL nursing homes largely kept secret

HAVE NOW TESTED POSITIVE FCOVID-19.

THATTHE FLORIDA DEPARTMENT OFHEALTH.

BUT WHAT THE STATEISNSPREAD--- IS WHICH CENTERS AREDEALING WITH CASES.

CONTACT 5INVESTIGATOR KATIE LAGROEXPLAINS THE CONCERN.<< THEY ARE AMONG OURCOMMUNITYTHE SPREAD OF COVID-19.RESIDENTS IN STATE NURSINGHOMES AND ASSISTED LIVINGFACILITIES ARE SO VULNERABLETO THE DISEASE&FLORIDA WAS ONEOF THE FIRST STATES TO LOCKTHEM DOWN&.

GOVERNOR PRESSER:46-“AT A MINIMUM THESEFACILITIES HAVE HAD TO ADHERETO STRICT SCREENIN” BUTSTILL--THE VIRUS HAS INVADED.THE LATEST STATE NUMBERS SHOWMORE THAN ONE THOUSANDRESIDENTS AND WORKERS AT LONGTERM HEALTH CENTERS IN THESTATE HAVE TESTED POSITIVE&WITH 53 OF FLORIDACOUNTIES REPORTING AT LEASTONE CASE TERRY MCGUIRE 1:55-WE ARE SO UPSET AND CONCERNED.TERRI MCGUIRENURSING HOME ON FLORIDACOAST.

WHILE MCQUIRE DOESNBELIEVE HER MOM IS SICK&NORHAS SHE RECEIVED A CALL THATHER MOM IS INFECTED& SHE FEARSIF THERE WAS AN OUTBREAK WHEREHER MOM LIVES&SHE WOULDNKNOW TO WHAT EXTENT&AND THINTHAT3:35- IF THIS GETS INTO ANURSING HOME, ITSPREAD LIKE WILDFIRE AND NO-ONE IS GOING TO KNOW, NONEGOING TO KNOW AT THIS CENTERIN BRADENTON&THE LOCAL PAPERRECENTLY REPORTED MORE THANPATIENTS TESTED POSITIVE-- INADDITION TO STAFF&SPOKESPERSON WOULDNTOTALS BUT ACKNOWLEGED“THATNUMBER OF RESIDENTS AND STAFFHAVE TESTED POSITIVE FORCOVID-1” (JAY WOLFSON) 2:27-WHEN IT BECOMES A CLUSTER THANIT BECOMES A PUBLIC POLICY ANDREASON TO NOTIFY THE PEOPLE INTHE COMMUNITY THAT THIS PLACEMAY BE A DANGER AND WEGOING TO QUARANTINE BUT DR.JAY WOLFSON, A PUBLIC HEALTHPOLICY PROFESSOR AT THEUNIVERSITY OF SOUTH FLORIDAALSO CAUTIONS THAT MAKING TOOMANY DETAILS PUBLIC&CAN BEDAMAGING..

(JAY WOLFSON) 4:48-I GUESS THEREABOUT CREATING PANIC THATMIGHT NOT BE NECESSARY AND IGUESS THE QUESTION AS TO WHATPRACTICAL VALUE THERE IS IBROADCASTING THAT INFORMATIONWHILE SEVERAL STATES HAVE ORARE IN THE PROCESS OFREVEALING MORE ABOUT ITSCOVID- CASES WITHIN LONG TERMCARE CENTERS& FLORIDA DOESNAPPEAR TO BE HEADED IN THATDIRECTION.

AT A RECENT NEWSCONFERENCE WHEN ASKED WHY THESTATE ISNLOCATIONS&THE STATEGENERAL RESPONDED& (PRESSCONFERENCE THAT DOUG SENT LINKTO ON MASTERCAT) 31:27-INDIVIDUALS ARE NOTIFIED INTERMS OF OTHER FAMILY MEMBERSIF THERECOVID 19 IN THAT FACILITY.KATIE TAG OUT WHILE FAMILYMEMBERS WILL BE CONTACTED IFTHEIR LOVED ONE ISTHEIR LOHERE IS ZEROINFECTEDREQUIREMENT THAT THE FACILITYDISCLOSE ITS TOTAL CONFIRMEDCASES.

WEPUBLIC RECORDS REQUEST TO THESTATE FOR LOCATION DETAILS BUTHAVE YET TO HEAR BACK.

KL WPNC 5.




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