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Nevada's employment department adds new hotline to answer questions

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:49s - Published
Nevada's employment department adds new hotline to answer questions

Nevada's employment department adds new hotline to answer questions

The Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation, says it has opened a new Unemployment Insurance call center to answer general questions related to the unemployment insurance filing process.

The toll-free hotline number is (800) 603-9671.

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Nevada's employment department adds new hotline to answer questions

ACTION NEWS LIVE AT MIDDAY.I'M KALYNA ASTRINOS.RIGHT NOW, THE STATE'SDEPARTMENT OF EMPLOYMENT HASOPENED A NEW CALL CENTER TOASSIST WITH THE OVERWHELMINGAMOUNT OF PEOPLE FILING FORUNEMPLOYMENT.AND IN JUST A FEW MIUTES - THEDEPARTMENT WILL BE READY TOANSWER YOUR QUESTIONS!13 ACTION NEWS REPORTER SEANDELANCEY IS LIVE TO EXPLAINWHAT THEY'RE DOING - TO HELPSMALL BUSINESSES AND THEIREMPLOYEES.KALYNA - THERE HAVE BEEN ALOT OF COMPLAINTS COMING FROMPEOPLE ABOUT THE UNEMPLOYMENTSYSTEM.SO GOVERNOR SISOLAK ANNOUNCEDSWEEPING CHANGES TO THESYSTEM.NOW IT'S UP TO STATE WORKERS -- TO IMPLEMENT THOSE CHANGES.THE DEPARTMENT OF EMPLOYMENT -TRAINING - AND REHABILITATIONHAS BEEN SWAMPED SINCE MIDMARCH - - WITH 300 THOUSANDUNEMPLOYMENT REQUESTS.THAT'S 10 PERCENT OF THE STATEPOPULATION!

SISOLAK SAYSTHEY'VE TRIPLED D-E-T-R STAFFTO HANDLE CALL VOLUME - - HIREDAN OUTSIDE COMPANY CALLEDALORICA TO ADD ANOTHER ONEHUNDRED CALL CENTER WORKERS - -AND IMPLEMENTED A SYSTEM FORONLINE APPLICATIONS WHERE YOURLAST NAME INITIAL DETERMINESWHEN YOU CAN FILE YOUR CLAIM ONTHE WEBSITE.THIS IS SUPPOSED TO SPREAD OUTCLAIMS - AND RELIEVE TENSION ONTHE OUTDATED SYSTEM.SISOLAK SAYS WITH HIS DIRECTORS- AND INCREASED STAFF - - THECOMPLICATIONS SHOULD BE EASED.GOV.STEVE SISOLAK/(D) NEVADA "WITHPEOPLE LIKE KIMBERLY AND HERTEAM WORKING SO HARD AND SOTHIS, AND THEY GENUINELY CAREABOUT EVERY ONE OF THESE PHONECALLS."IN ABOUT 15 MINUTES A WEBINARD-E-T-R AND SILVER STATE HEALTHEXCHANGE LEADERS WILL EXPLAINNEW GUIDELINES FOR PEOPLE ANDBUSINESSES IN AWEBINAR - - SO THEY CAN ACCESSTHEIR UNEMPLOYMENT BENEFITS ATTHE STATE AND LOCAL LEVEL.WE'LL BREAK IT ALL DOWN FOR YOU- - COMING UP AT THREE O'CLOCK.FOR NOW - - SEAN DELANCEY - 13ACTION NEWS.ANOTHER INCENTIVE IF YOU FILEDFOR UNEMPLOYMENT, YOU WILL




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