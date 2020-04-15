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Stimulus checks are arriving for some

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:53s - Published
Stimulus checks are arriving for some

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Stimulus money from the federal government started arriving in bank accounts offering some financial relief during the COVID-19 pandemic.

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Stimulus checks are arriving for some

STIMULUS CHECK FROM THEFEDERAL GOVENMENT.

THOSEPAYMENTS STARTED TODAY -OFFERING SOME FINANCIAL RELIEF- WPTV NEWSCHANNEL FIVE'S MATTSCZESNY LOOKS INTO WHETHER THEMONEY IS GETTING TO THOSE WHONEED IT.<< IT WAS A HOT TOPIC ONSOCIAL MEDIA ALL - THOSE WHOGOT THE STIMULUS MONEY ANDTHOSE WHO DIDN'T - AND THEREWERE PEOPLE WHO SEEMING FELLTHROUGH THE CRACKS - 134“INOT ANGRY BUT IYES VERY FRUSTRATED.

YOU FEELLEFT OUT?

COMPLETELY” THERESABRADY IS LEFT OUTÃLEFT OUTOF GETTING A STIMULUS CHECKEVEN THOUGH SHE WAS LAID OFFFOUR MONTHS AGO.

106“2019TAXES IS WHEN I KNEW I WASOVER SO, IF THEY WENT ON 2018I WOULD QUALIFY BUT ON 2019NO” THERESA SAYS HER EARNINGSIN 2019 PUT HER OVER THELIMITS FOR THE STIMULUS CHECKSEVEN THOUGH SHE ONLY COLLECTEDUNEMPLOYMENT THIS YEAR.

525“YEAH THATPLACES THAT WHEN WE GO TO WORKAND SAY THATNEEDS TO BE ALTERED HERE INORDER TO GO OUT THERE AND HELPOTHER PEOPL” CONGRESSMANBRIAN MAST SAYS THATREASON CONGRESS NEEDS TO STARTWORK ON A NEW STIMULUS PACKAGETO HELP PEOPLE LIKE THERESAAND DEPENDENT COLLEGE STUDENTSWHO HAVE ALSO BEEN LEFT OUT.CONGRESSWOMAN LOIS FRANKELSAYS THEY ARE ALSO WORKING ONMORE MONEY FOR SMALL BUSINESSLOANS AND THE HEALTH CARESYSTEM.

708“IGET A COMPROMISE, WE CAN GETMORE MONEY PUMPED INTO SOME OFTHESE AREAS EITHER BY END OFTHE WEEK OR EARLY NEXT WEEK”AS FOR THERESA BRADYÃSHE HASHER OWN MESSAGE FOR MEMBERS OFCONGRESS.

200“PLEASEREEVALUATE THE WAY IT ISBECAUSE IEVERYBODY ELSE” IN WPB, MS,WPTV, NC 5.




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WPTV

WPTV Stimulus checks are arriving for some https://t.co/ui4keq4sn7 https://t.co/iUjSNuKYxA 2 minutes ago

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DeSoto Fire Rescue Especially with some stimulus checks arriving in the mail, everyone should be wary of these top scams. Be careful… https://t.co/zMkdP56GNT 38 minutes ago

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SheXy ShellyMarie Stimulus checks are arriving. Here are some great facts about them. https://t.co/Khg7gN1KVx 2 hours ago

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Kathy @mckrackin5324 @Dkmorris0204 She blocked me for asking valid questions. Here's some great info, for people actually… https://t.co/v5xHRUVva3 19 hours ago

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