Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > What Trump's reopening plan means for Massachusetts

What Trump's reopening plan means for Massachusetts

Video Credit: WCVB - Duration: 01:06s - Published
What Trump's reopening plan means for Massachusetts

What Trump's reopening plan means for Massachusetts

Before reopening, Massachusetts would need to see a two-week straight reduction in cases.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

What Trump's reopening plan means for Massachusetts

GOOD MORNING.MATT: GOVERNOR BAKER HAS MADE ITCLEAR, MASSACHUSETTS IS NOTREADY TO TALK ABOUT REOPENINGFOR BUSINESS.NOT WHEN FIELD HOSPITALS LIKETHE ONE BEHIND ME ARE STILLTREATING PATIENTS.STILL, PRESIDENT TRUMP ISLETTING OUT HIS ROADMAP FOR WHATCOMES NEXT.IT STARTS WITH A REQUIREMENT,BEFORE STARTING TO REOPEN,STATES WOULD HAVE TO SEE ADECLINE IN COVID-19 CASES WITHINA 14-DAY PERIOD, AND IMPLEMENTROBUST TESTING.THEN THEY COULD ENTER PHASE ONE,OPENING RESTAURANTS, MOVIETHEATERS, CHURCHES AND SPORTINGVENUES WITH STRICT SOCIALDISTANCING.GROUPS WOULD BE LIMITED TO 10PEOPLE AND NON-ESSENTIAL TRAVELWOULD STILL BE MINIMIZED,INCLUDING ENCOURAGING WORKINGFROM HOME.IN PHASE TWO, SCHOOLS ANDDAYCARES COULD REOPEN, AND LARGEVENUES COULD EASE SOCIALDISTANCING, LIMITING GROUPS TO50.NON-ESSENTIAL TRAVEL COULD ALSORESUME.IT’S NOT UNTIL PHASE THREE THATVULNERABLE INDIVIDUALS SHOULD GOOUT IN PUBLIC, PROVIDING THEYSOCIAL DISTANCE.AND THAT’S WHEN WORKSITES WOULDNO LONGER BE RESTRICTED.IT’S IMPORTANT TO NOTE GOVERNORSWOULD HAVE THE FINAL SAY OVERALL OF T




You Might Like


Tweets about this

toni_thwd1

Toni Howard RT @PalmerReport: Donald Trump's plan for reopening the country now involves three phases, all of which require mass testing, and he still… 50 seconds ago

rob0349

Robin ❤️🇺🇸👈🍑 RT @Isellmpls: How would schools be considered Phase 2 in reopening? Did a team of doctors create this plan or did Trump? Schools are ex… 7 minutes ago

HuffPostUK

HuffPost UK The UK and Canada extend lockdowns while Trump unveils a reopening plan, as global cases near 2.3 million. This is… https://t.co/veGDSL0ytk 9 minutes ago

lqmikee

LQ RT @matthewstoller: Siri, what is the most Democratic headline of the pandemic? "Exclusive: New York taps McKinsey to develop 'Trump-proof… 18 minutes ago

DebRiopta

Debra Riopta RT @WBTV_News: President Donald Trump outlined new guidance to governors on reopening sectors of the economy amid the COVID-19 outbreak. N… 25 minutes ago

rinaker

nick rinaker RT @JackiSchechner: Unless I’m missing something here, Trump’s big idea for reopening the economy is telling the states, “It’s up to you,”… 37 minutes ago

beibootpetri03

Cinderella01-M.S. RT @USlawreview: I just looked at the ridiculous new three phase reopening plan trump’s chumps unveiled. One of the most important features… 38 minutes ago

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.