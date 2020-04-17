What Trump's reopening plan means for Massachusetts

GOOD MORNING.MATT: GOVERNOR BAKER HAS MADE ITCLEAR, MASSACHUSETTS IS NOTREADY TO TALK ABOUT REOPENINGFOR BUSINESS.NOT WHEN FIELD HOSPITALS LIKETHE ONE BEHIND ME ARE STILLTREATING PATIENTS.STILL, PRESIDENT TRUMP ISLETTING OUT HIS ROADMAP FOR WHATCOMES NEXT.IT STARTS WITH A REQUIREMENT,BEFORE STARTING TO REOPEN,STATES WOULD HAVE TO SEE ADECLINE IN COVID-19 CASES WITHINA 14-DAY PERIOD, AND IMPLEMENTROBUST TESTING.THEN THEY COULD ENTER PHASE ONE,OPENING RESTAURANTS, MOVIETHEATERS, CHURCHES AND SPORTINGVENUES WITH STRICT SOCIALDISTANCING.GROUPS WOULD BE LIMITED TO 10PEOPLE AND NON-ESSENTIAL TRAVELWOULD STILL BE MINIMIZED,INCLUDING ENCOURAGING WORKINGFROM HOME.IN PHASE TWO, SCHOOLS ANDDAYCARES COULD REOPEN, AND LARGEVENUES COULD EASE SOCIALDISTANCING, LIMITING GROUPS TO50.NON-ESSENTIAL TRAVEL COULD ALSORESUME.IT’S NOT UNTIL PHASE THREE THATVULNERABLE INDIVIDUALS SHOULD GOOUT IN PUBLIC, PROVIDING THEYSOCIAL DISTANCE.AND THAT’S WHEN WORKSITES WOULDNO LONGER BE RESTRICTED.IT’S IMPORTANT TO NOTE GOVERNORSWOULD HAVE THE FINAL SAY OVERALL OF T