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Will be local beaches be re-opening soon?

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 02:20s - Published
Will be local beaches be re-opening soon?

Will be local beaches be re-opening soon?

Lee and Collier County commissioners weigh in to answer questions regarding the re-opening of beaches here in SWFL.

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Will be local beaches be re-opening soon?

MAKING A DEAL.IN LOS ANGELES, CHRISTINACOLEMAN, FOX NEWS.TONIGHT MANY OF YOU HAVE SEENTHE NEWS OF BEACHES INJACKSONVILLE AND OTHER PARTS OFFLORIDA REOPENING, AND WE’RESURE YOU HAVE QUESTIONSREGARDING OUR BEACHES INSOUTHWEST FLORIDALAST WEEK GOVERNOR DESANTIS GAVETHE GREEN LIGHT FOR SOME BEACHESAND PARKS TO REOPEN IF IT CAN BEDONE SAFELY.

FOX 4S LESLIEDELASBOUR SPOKE WITH COUNTYCOMMISSIONERS.THEY REVEALED WHAT FACTORS NEEDTO BE IN ORDER FOR THAT TOHAPPEN.(:24-:33)(:41-:47)JUST A FEW WEEKS AGO OUR BEACHESLOOKED LIKE THIS..

FILLED WITHTOURISTS AND LOCALS ENJOYING OURBEAUTIFUL WATERS, BUT DUE TO THEDRAMATIC SPREAD OF THECORONAVIRUS..

THEY REMAIN TAPEDOFF AND CLOSED UNTIL FURTHERNOTICE.LOCAL LEADERS IN JACKSONVILLEAND ST AUGUSTINE REOPENEDBEACHES FRIDAY, BUT LEE COUNTYCOMMISSIONER BRIAN HAMMAN SAYSWE NEED TO TAKE IT SLOW.<< sot




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