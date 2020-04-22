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Your loved one is in a nursing home with COVID 19 cases, what should you do?

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 02:44s - Published
Your loved one is in a nursing home with COVID 19 cases, what should you do?

Your loved one is in a nursing home with COVID 19 cases, what should you do?

Experts reveal steps you should take right now if your loved one is in a nursing home with COVID-19 cases

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Your loved one is in a nursing home with COVID 19 cases, what should you do?

TONIGHT AS MORE CASES OFCOVID-19 ARE REPORTED INSIDEFLORIDA NURSING HOMES ANDASSISTED LIVING FACILITIES, 4 INYOUR CORNER WANTS TO EQUIP YOUWITH THE INFORMATION YOU ANDYOUR LOVED ONES NEED TO REBOUNDFROM THIS PANDEMIC.

I’M JANEMONREAL.AND I’M PATRICK NOLAN.

4 IN YOURCORNER INVESTIGATIVE REPORTERKATIE LAGRONE BREAKS DOWNEXACTLY WHAT YOU MIGHT WANT TODO *RIGHT NOW* TO ENSURE YOURFAMILY MEMBERS REMAIN SAFE ANDPROPERLY CARED FOR DURING ANDAFTER THE VIRUS.9-14<40-44DAYS AFTER THE STATE REVEALEDMORE THAN 300 NURSING HOMES ANDASSISTED LIVING FACILITIES INFLORIDA HAVE AT LEAST ONE CASEOF COVID-19 INSIDE...(janice)1:52- i think this is rippingthe dignity and respect of ourlong term residents.

ANXIOUSFAMILY MEMBERS ARE EAGER TO TAKEACTION.(janice)3:57- we have to test, retest,isolate(BARBARA)6:18- it’s just a battle backand forth of what to do.

BARBARANAMIAS RECENTLY FOUND OUT THEPINELLAS COUNTY ASSISTED LIVINGFACILITY HER MOM HAS BEENSTAYING IN FOR THE PAST FEWMONTHS HAS MORE THAN 55 POSITIVECOVID-19 CASES...WITH AT LEAST 3OF ITS RESIDENTS DYING FROM THEVIRUS... SHE WANTS MOM TESTEDAND OUT.

5:06- we’ve shed a lotof tears, a lot of worries.

It’sjust very very stressful.

WHICHIS WHY EXPERTS ADVISE FAMILYMEMBERS WITH LOVED ONES IN LONGTERM CARE CENTERS...BUT WHO HAVEBEEN SHUT OUT BY CENTERLOCKDOWNS...STAY CLOSE...BYSTAYING INFORMED AND ASKINGFACILITY STAFF QUESTIONS...LOTSOF THEM.

Attorney- sean 3:48-what is the quarantine policy?what are they doing when theyfind out somebody is infectedwith covid.

How are they makingsure it doesn’t spread, how arethey reducing the infection rison the front end?

SEAN DOMNICKIS A PALM BEACH GARDENS ATTORNEYWHO SPECIALIZES IN NURSING HOMEABUSE AND NEGLECT.

Attorney-sean 10:27- when people knowthey’re not being watched iswhen things happen, WHICH━ FORRELATIVES MEAN━ DOCUMENTINGCONVERSATIONS WITH STAF━ THEIROWN FAMILY MEMBERS.

DOMNICK SAYSEVEN VIDEORECORDING FACETIMESAND ZOOM MOMENTS...AREOPPORTUNITY TO KEEP LOVED ONESCLOSE...AND LONG TERM CARECENTERS ACCOUNTABLE.

IT REMAINSUNCLEAR WHIC NURSING HOMES INTHE STATE HAVE THE MOSTCASES...AND IF RESIDENTS ORSTAFF HAVE BEEN INFECTED... BUTITS WIDELY BELIEVED THE MORETHAN - CASES REPORTED INSIDETHESE LONG TERM CARE CENTERS..ISLARGELY AN UNDERCOUNT.

Attorney-sean 1:39- the amount of testingthat’s been going on is woefullyinadequate.

ALL THE MOREREASON...HE SAYS TO BE YOURLOVED ONES GREATESTADVOCATE...EVEN WHEN THEANSWERS...REMAIN UNCLEAR.(barbara)5:47- everyday it’s anothernightmare another nightmare thatdoesn’t seem to go away and idon’t think it will go awayuntil we get mom tested i




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