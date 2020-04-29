Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > A miracle for steve

A miracle for steve

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:47s - Published
A miracle for steve
A miracle for steve
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

A miracle for steve

FELL IN THE LOVE AT THE BEACHAND HAVE BEEN MARRIED FOR 41YEARS.

WHEN A HEALTH SCARETOOK THEM FROM WESTMINSTER TOA CHARLOTTESVILLEHOSPITAL...THEY NEVER COULDHAVE EXPECTED THE HEIGHTSTHEIR FAMILY WOULD GO TO...TOBE THERE FOR DAD.

WMAR 2 NEWSJAMIE COSTELLO WITH A MIRACFOR STEVE.━Nat so━ "hi Dad"━eng so━ "STEVE WAS ATHE úGATES OF DEATH" "LASTTIME I SAW HIM THEY WEREWHEELING HIM INTO HOSPITAL ANDI THOUGHT I WOULD NEVER SEHIM AGAIN"━VOICETRAC━ STEVE TORBECK ADISEASED LIVER WORE THISRETIRED ANNE ARUNDEL COUNTYLT.

DOWN━ENG SO━ THEYSAID WE HAVE A LIVER, ITSYOUNG HEALTH, LETS GO"━VOICE TRAC━ HISFAMILY GATHERED IN A HOTELABOUT A MILE AWAY WHENDAUGHTER JORDAN JUMPED UP━ENG SO━ ISTARTED TO CRY AND I REALIZEDI FELT DIFFERENT I FELT CLOSE━VOICE TRAC━ SHEHAD TO GO.

SHE HAD TO GET NEARHER DAD AND DROVE TO THEHOSPITAL━ENG SO━IT WAS A STRONG FEELING, IKEPT LOOKING AT THE HOSPITALAND I KNOW THIS IS WEIRD BUT IWAS DRAWN TO THE RIGHT SIDE━VOICE TRAC━ THEFAMILY THEN WENT UP ON THEROOF━NAT SO━━ENG SO━ AND ITLAY EYES ON HIM AND FOR HIMGIVE US THE THUMBS UP THAT WASA GIFT, JUST A GIFT━ENGSO━ ACTUALLY JUSTTALKED TO THE NURSE AND JUMOVED HIM OUT OF ICU AND HISRECOVERY IS NOTHING SHORT OFREMARKABLE━VOICETRAC━ AND IF THIS OLDWORLD STARTS GETTING YOU DOWN,REMEMBER THERES ROOM ENOUGFOR YOU UP ON THE ROOFNOW THE FAMILY STARTED "AMIRACLE FOR STEVE" TO HELPOTHERS IN THEIR QUEST TO FI




You Might Like


Tweets about this

Steve_Klein12

Steve Klein RT @RealCandaceO: Flu season has ended. According to the CDC, an estimated 24,000 Americans have died from the flu this season—down from 8… 4 hours ago

kmjohns01

kaitlyn @hanntareese dark red - steve lacy slow motion - saint motel miracle mile - cold war kids walls - lumineers mr lo… https://t.co/tnqtmq7FkC 4 hours ago

kieran_shaker

Kieran L 🇦🇺 @PFF_Sam @PFF_Steve Personally I was fuming we passed up Fulton on Thursday night so to get him later felt like a miracle. 5 hours ago

WeAreLeeds83

AndrewJames @Coldwar_Steve The people called and geller arrived . It wasn’t long before he had worked his miracle and fried all… https://t.co/aZ1obT1J6r 5 hours ago

speedo_steve

Speedo Steve @br_betting You can literally see all the guys in the first few rows that had a miracle cover 8 hours ago

steve_the_old

Steve @ddale8 "Like a miracle" 8 hours ago

roryboland

Rory Boland @biggsytravels Steve, if that money turns up in your account in the next seven days I'm getting on the phone to the… https://t.co/LtsdxAME8o 8 hours ago