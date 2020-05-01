CU's Heinrich hoping to build off impressive freshman seasoni

HERE OUTSIDEMORRISON STADIUMON THE CAMPUS OFCREIGHTONUNIVERSITY INDOWNTOWNOMAHA, WHERE CUWOMEN'S SOCCERPLAYER SKYLARHEINRICH ISCOMING OFF ANIMPRESSIVE FIRSTSEASON WITH THEJAYS.THE ELKHORN HIGHALUM SCORING ATEAM-BEST 11GOALS IN 2019,WHILE BEINGNAMED THE BIGEAST FRESHMAN OFTHE YEAR.ADAM: SKYLARHEINRICH WANTSTO ONE DAYBECOME AVETERINARIAN,WORKING WITHEXOTIC ANIMALSLIKE SNAKES.THE FORWARD SUREKNOWS HOW TOSTRIKE QUICKLY ONTHE PITCH,FINISHING 2ND INTHE LEAGUE INGOALS PER GAME INHER FIRST YEAR OFCOLLEGE SOCCER.SKYLAR: IT WASSUCH A SUPRISE.I HAD NO IDEA.I WASN'TEXPECTINGANYTHING.I WAS REALLYGRATEFUL I WASABLE TO PLAY ANDSTAY HEALTHYTHROUGH THEWHOLE SEASON.I WASN'T EVEREXPECTINGANYTHING.I JUST WANTED TOWORK AS HARD AS ICOULD AND WHATCAME OUT OF IT ISEXCITING.ADAM: AFTERHELPING THEANTLERS WIN THESTATE TITLE IN 2018AS A JUNIOR,HEINRICH DECIDEDTO GRADUATEEARLY & FOREGOHER SENIOR SEASONOF HIGH SCHOOLSOCCER.THE DECISION PAIDOFF AS THEFORWARD SCORED3 GAME-WINNINGGOALS LAST YEAR.SKYLAR: COMINGEARLY DEFINITELYHELPED.I LOVED IT.IT WORKED OUTFOR ME.I THOUGHT ITHELPED GETTING TOKNOW THE TEAM.ADAM: HOWEVER,HEINRICH BELIEVESSHE CAN RAISE HERLEVEL PLAY EVENHIGHER IN HERNEXT 3 YEARS ATCREIGHTON.SKYLAR: HOW ISTARTED FRESHMANYEAR IS NOT HOW IWANT TO ENDSENIOR YEARBASICALLY.I WANT TO GROWAS A PLAYER AND IFEEL LIKE AREAS INEED TO WORK ON:THE MENTAL ASPECTOF THE GAME.THINKING BEFOREDOING.AND FINISHING:THERE WERE A FEWEASY GOALS THAT IMISSED AND IT'SJUST ME REPITITIONLIKE PRACTICINGFROM ONE SPOT I'LLDO LIKE 20 KICKSAND THEN I'LL GOTO ANOTHER SPOT IFEEL LIKE I NEED TOWORK ON.I'LL WORK MORE ONMY LEFT BECAUSE IFEEL LIKE I'M MOREDOMINANT ON MYRIGHT.AND I FEEL LIKE ICAN BE MORE OF ADANGER IF I'M MOREDANGEROUS WITHMY LEFT FOOT.ADAM: WHILE HERTEAM WAS UNABLETO HAVE SPRINGMATCHES &PRACTICES,HEINRICH HAS STILLBEEN ABLE TOBALANCEINDIVIDUALWORKOUTS ALONGWITHSCHOOLWORK.SKYLAR: I DO ABOUTLIKE TWO HOURS OFHOMEWORK ORJUST CLASS INGENERAL.AND THEN I'LLUSUALLY TAKE ABREAK AND THAT'SWHEN I WORK OUTOR DO FIELD WORK.AND THEN I'LLCOME BACK TODOING HOMEWORKSO LIKE I HAVE MYEVENING TO MYSELFTO WALK MY DOG.ADAM: IN OTHER CUNEWS THURSDAY,