Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

The best of both worlds: How one local man is serving WNY in two different ways

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:19s - Published
The best of both worlds: How one local man is serving WNY in two different ways

The best of both worlds: How one local man is serving WNY in two different ways

On a typical day, you can find William Geary Jr. in Downtown Buffalo, leading Erie County's Public Works Department.

Other days, he may be thousands of feet in the air, leading a crew of U.S Airmen.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

The best of both worlds: How one local man is serving WNY in two different ways

LOOKING AHEAD --TOMORROW WILL BE ASPECIAL EVENT...HONORING THE FRONTLINES IN THIS BATTLEAGAINST COVID-19.THE AIR FORCE WILLBE FLYING OVER MANYHOSPITALS INWESTERN NEW YORK-- SHOWING ITSAPPRECIATION FORALL THE HARD WORKHAPPENING IN THOSEFACILITIES.7 EYEWITNESS NEWSREPORTER TAYLOREPPS GIVES US A LOOKAT WHAT TO EXPECT.ON TUESDAY MORNINGAT 11:45 SHARP..UNITED STATESAIRMEN WILL TAKE TOTHE SKY OVERWESTERN NEW YORKTO HONOR THE MENAND WOMEN ON THEFRONT LINESBATTLING COVID-19.GEARY "FROM PEOPLECLEANING BUILDINGSTO ALL THE NURSES,DOCTORS, BUSINESSOWNERS, EVERYONE INTHE COMMUNITY.

FORALL THEY'VE BEENPUTTING UP WITH ANDDEALING WITH DURINGCOVID."SENIOR MASTERSERGEANT WILLIAMGEARY WILL BETHERE..

SHOWINGAPPRECIATION FROM10-THOUSAND FEETUP.GEARY "WE'LL BEWAVING ATEVERYBODY, WE ALLWILL.

IT'S JUST GREATTO GIVE BACK TO THECOMMUNITY AT LARGE."ON A TYPICAL DAY,GEARY CAN BE FOUNDHERE, ACTING ASCOMMISSIONER OFPUBLIC WORKS FORERIE COUNTY.BUT ON TUESDAY,HE'LL BE ON A K-C ONETHIRTY FIVE AS ABOOM OPERATORMAKING SURE THEAIRCRAFT STAYSFUELED.GEARY "TO WALK OUTOF THIS UNIFORM ANDPUT ON A FLIGHT SUITTOMORROW, IT'SDEFINITELY THE BESTOF BOTH WORLDS ISTHE WAY I LIKE TOLOOK AT IT."HE'S SERVED FOR 29YEARS.

FOR GEARY,THE FLYOVER WILL BELIKE ANY OTHERMISSION.GEARY "I'LL BE IN THEBOOKS TONIGHT LIKE IALWAYS DO PRE-BRIEFFOR A MISSION, TOMAKE SURE MY PARTOF THE MISSION ISSUCCESSFUL."HE SAYS IT'S A FULLEIGHT HOUR DAY OFWORK.WHILE THE AIRMENPREPARE FORTAKEOFF, FRONTLINEWORKERS ON THEGROUND AREPREPARING TOWELCOME THEM.LANE "WHEN WE SEETHE HEROES IN THESKY RECOGNIZING THEHEROES ON THEGROUND, WE'REREALLY EXCITEDABOUT THAT SO, WE'RETRYING TO GET ASMANY FOLKS ASPOSSIBLE REALLYJAZZED UP AND GETTHEM OUTSIDE."TAYLOR "THE PLANHERE AT BUFFALOGENERAL IS TO HAVEAS MANY HEALTHCAREWORKERS ASPOSSIBLE SEE THEAIRCRAFT.

SO WHENTHE TIME COMES,THEY'LL ALL MEET ONTHE ROOF OF APARKING GARAGE TOWAVE AS THEY FLY BY."LANE "IT'S BEENAMAZING.

EACH ANDEVERY DAY IT IS TRULYTHE CITY OF GOODNEIGHBORS."THE FLYOVER WILLNOW INCLUDE THE ST.JOSEPH'S CAMPUS --WHICH IS DEDICATEDTO TREATING COVIDPATIENTS... AND WILLEND WITH A FLY OVERNIAGARA FALLSMEMORIAL MEDICALCENTER AT 12:15.GEARY "EVERYTHINGWILL BE SAFE, IT'SGOING TO BE ABEAUTIFUL DISPLAY.WE'RE ALL IN THISTOGETHER, WE'LL GETTHROUGH ITTOGETHER."SO SAFELY KEEP YOUREYES ON THE SKIES..BETWEEN 11:45 AND12:15 TUESDAY.IN BUFFALO, TAYLOREPPS, 7EWN.<AD LIB WX TOSS




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

This 3D printed marble run is the best way to kill time during quarantine [Video]

This 3D printed marble run is the best way to kill time during quarantine

A US man created this 3D-printed marble run that works autonomously after following some tips he found online. Footage shows an intricate course, designed by Netherlands toy shop Out Of Marbles,..

Credit: Newsflare     Duration: 00:45Published
UK actor Jason Wong says he was racially discriminated against in a London newsagents [Video]

UK actor Jason Wong says he was racially discriminated against in a London newsagents

UK actor Jason Wong says he was racially discriminated in a newsagents in London by a shopper who feared he could have coronavirus because he is from Chinese descent. Jason Wong, who starred in Guy..

Credit: Newsflare     Duration: 02:23Published