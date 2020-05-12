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7 First Alert Forecast 5am 5/15

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:21s - Published
7 First Alert Forecast 5am 5/15
Thursday Weather
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7 First Alert Forecast 5am 5/15

--WEATHER--FROST ADVISORY FORNIAGARA, ORLEANS,ERIE, GENESEE,WYOMING, ANDCHAUTAUQUACOUNTIES FROMMIDNIGHT UNTIL 8AMTHURSDAY FOR PATCHYFROST ANDTEMPERATURES NEARFREEZING.FREEZE WARNING FORCATTARAUGUS ANDALLEGANY COUNTIESFROM MIDNIGHT UNTIL8AM THURSDAY ASTEMPERATURES FALLINTO THE 20S AND LOW30S.

PROTECTSENSITIVEVEGETATION.TEMPERATURE WILLQUICKLY DROP INTOTHE LOW-MID 30SUNDER CLEAR SKIES,THEN QUICKLY RISEINTO THE 40S AS WESTART OUT THURSDAYMORNING.

IF THEWINDS REMAIN LIGHTAND THE CLOUDS ARESLOW TO ARRIVEBUFFALO COULDTIE/BREAK ANOTHERRECORD LOWTEMPERATURE WHICHSTANDS AT 33F SET IN1878!

THURSDAYSTARTS DRY AND ENDSUP WET WITH MILDERTEMPERATURES ASRAIN ARRIVES AFTERLUNCH NEAR THE 3PMHOUR.

FRIDAYRETURNS TO THE 60SWITH RAIN SHOWERSAND EVEN A T-STORMPOSSIBLE.

THEWEEKEND



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