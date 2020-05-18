The U.S. race to reopen
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Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:52s - Published
The U.S. race to reopen
Massachusetts became the 49th state to begin reopening.
This following widespread activity for Americans across the country.
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The U.S. race to reopen
THE PROCESS OF WELCOMING BACKAT LEAST SOME OF THEIRBUSINESSES.IT FOLLOWS A WEEK OF WIDESPREADACTIVITY FOR AMERICANS ACROSSTHE COUNTRY.CROWDS FLOCKED TO BEACHES ONBOTH COASTS.RESTAURANTS--- LIKE THIS ONE INCINCINNATI--- PACKED WITHPEOPLE.EIGHT STATES ARE STILL SEEINGAN INCREASE IN THE NUMBER OFNEW CASES--INCLUDING TEXAS--WHICH REPORTED ITS HIGHESTDAILY RATE ON SATURDAY WITH-18-HUNDRED NEW CASES.HOWEVER - THIS COULD BE FROM ANINCREASE IN TESTING.WE'RE HEADING OUT OF THESUPPRESSION PHASE NOW, THE ONETHAT'S MORE EFFECTIVE, ANDWE'RE ACCEPTING SOME COMMUNITYTRANSMISSION AS A RESULT OFTHIS CRUSHING BLOW TO OURECONOMYTHE FEDERAL RESERVE CHAIRMANSAYS THE PEOPLE HIT THE HARDESTBY THESE TOUGH ECONOMIC TIMESARE THOSE WHO WERE RECENTLYHIRED AND GETTING PAID THELOWEST AMOUNT.CONNECTICUT - WILL BE ALLOWEDTO REOPEN OUTDOOR DINING AREAS- WEDNESDAY.'THANK YOU' PAY-VTHE PARENT COMPANY O