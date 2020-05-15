Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Mother charged in 9-year-old's death

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:22s - Published
Mother charged in 9-year-old's death

Mother charged in 9-year-old's death

The mother of a 9-year-old boy who was found dead in Miami-Dade County has been arrested in connection with his death.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Mother charged in 9-year-old's death

IN A STUNNING TURN - HISMOTHER ARRESTED...AND ISCHARGED WITH HIS MURDER.MIAMI-DADE POLICE HAVE CHARGED45-YEAR- OLD PATRICIA RIPLEYWITH FIRST DEGREE MURDER INTHE DEATH OF HER SON.

AN AMBERALERT WAS ISSUED FRIDAY FORALEJANDRO RIPLEY, WHO WAS ONTHE AUTISM SPECTRUM.

POLICSAY HIS MOTHER CLAIMED HE WASKIDNAPPED BY TWO MEN WHOAMBUSHED HER LOOKING FOR DRUTHURSDAY NIGHT.

SHE TOLDPOLICE AT THAT TIME THAT THEMEN FORCED HER VEHICLE OFF THEROAD, THEN TOOK ALEJANDRO ANDHER CELLPHONE WHEN SHE TOLTHEM SHE DIDN'T HAVE DRUGS.HOWEVER, HOURS AFTER THE ALERTWAS ISSUED FRIDAY--ALEJANDRO'S BODY WAS FOUND INA WATERWAY NEAR A MIAMI-DAGOLF COURSE.ACCORDING TO CORRECTIONSRECORDS - SHE'S BEING HELDWITHOUT BO



Recent related news from verified sources

Ricardo Barbaro charged over Melbourne mum Ella Price's murder

Ricardo Barbaro charged over Melbourne mum Ella Price's murderRicardo Barbaro has been charged with murder over the death of young Melbourne mother Ella Price....
New Zealand Herald - Published

Lakers' Dwight Howard healing after death of son's mother

Lakers' Dwight Howard healing after death of son's motherLos Angeles Lakers center Dwight Howard says the mother of his 6-year-old son died nearly six weeks...
FOX Sports - Published Also reported by •Seattle TimesESPNNew Zealand Herald



You Might Like


Tweets about this

Mixg8r160

Thomas Harrison RT @ArleneNBC6: #Breaking overnight: #Mother charged with murder in the death of her 9-year-old special needs son in Miami Dade. If you are… 25 seconds ago

6NewsCTX

KCENNews Mother accused of murdering 9-year-old son https://t.co/lKmNM1xNOy 2 minutes ago

kekeduh_

K 🥰 RT @OfficialJoelF: #UPDATE: The mother of 9-year-old Alejandro Ripley has been charged with murder. https://t.co/4YwB8Fc9bn https://t.co/cf… 4 minutes ago

Mok_Chwan_Yee

Mok Chwan Yee RT @cnnbrk: Police in Florida have arrested and charged a woman in the death of her 9-year-old son after they say she falsely accused two b… 6 minutes ago

snddev

SND Dev Alejandro Ripley was found dead Friday after an Amber Alert was issued. https://t.co/6jQkMxKTML 6 minutes ago

R0MAZING

RomazingBey RT @CNN: Miami-Dade authorities have arrested and charged a woman in the death of her 9-year-old son with autism after they say she falsely… 10 minutes ago

powerspyin1

MIM Arsenal RT @MGT_Modesty: I’m triggered this baby had autism and his own mother killed him***I’m in tears https://t.co/2IHCZA1ZLg 11 minutes ago

ayeee_Danny

THUGGA RT @wsvn: #UPDATE - Mother charged with murder following death of 9-year-old boy with autism in SW Miami-Dade https://t.co/sBOLlImMB9 14 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Mother of 9-year-old Florida boy found dead charged with murder [Video]

Mother of 9-year-old Florida boy found dead charged with murder

The mother of the 9-year-old boy found dead Friday has been charged with his murder.

Credit: ABC Action News     Duration: 00:28Published
Mother Accused Of Killing Child [Video]

Mother Accused Of Killing Child

The mother of a 9-year-old child has been charged with his murder.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 03:03Published