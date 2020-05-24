Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Volunteers place flags graves of fallen service members for Memorial Day

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:57s - Published
Volunteers place flags graves of fallen service members for Memorial Day

Volunteers place flags graves of fallen service members for Memorial Day

Memorial Day is to remember the men and women who lost their lives serving the country.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Volunteers place flags graves of fallen service members for Memorial Day

WOMEN WHO LOST THEIR LIVES --SERVING OUR COUNTRY.

TO HONORTHEIR SERVICE -- A GROUP OFVOLUNTEERS AND VETERANSORGANIZATIONS-- PLACED FLAGSON THE GRAVES OF FALLENSERVICE MEMBERS TODAY -- ATTHE FUNERARIA DEL ANGEL SOUTHLAWN CEMETERY.

WHAT WE'REDOING TODAY IS WE'RE MEETINGOUR COMMITMENT TO FOR OURFALLEN VETERANS.

AND THEREISN'T ANYTHING THAT WOULD STOPUS FROM BEING OUT HERE-- NOPANDEMIC OR ANYTHING IS GOINGTO KEEP US FROM DOING WHAT WESHOULD BE DOING, AND THAT'SRECOGNIZING SERVICE THAT THESEINDIVIDUALS GAVE UP THEIRLIVES FOR, SOME OF THEM, ANDSPENT THEIR LIVES IN THESERVICE.

AND WE WERE GOING TOBE HERE TO MAKE SURE THESEFLAGS ARE THERE REPRESENTATIVEOF MEMORIAL DAY COMING UPMONDAY MORNING -- A RIFLESALUTE WILL TAKE PLACE ANDTAPS WILL BE PLAYED AT THECEMETERY.

THE FLAGS WILL BEREMOVED BY VOLUNTEERS ANDSEVERAL VETERANS ORGANIZATIONSMONDAY AFTERNOON.THE SOUTHERN ARIZONA




You Might Like


Tweets about this

news5wcyb

News 5 WCYB Because of COVID-19, Boy Scouts placing flags at cemeteries of fallen soldiers couldn’t happen this Memorial Day We… https://t.co/NOfme5y43q 2 hours ago

MAGA17760397

HeyBartender RT @curt_inabnit: @GovernorBullock This is Memorial Day weekend. In some towns Volunteers place flags at graves, along fences and roadways.… 6 hours ago

oddmath

chrome and plastic RT @wdsu: The U.S. Department of Veteran Affairs says groups can't place flags on graves of veterans for Memorial Day this year. https://t.… 9 hours ago

RobShots_

RobShots Several dozen volunteers came together to place American Flags at the graves of veterans ahead of Memorial Day in N… https://t.co/yB7nw3iShH 10 hours ago

curt_inabnit

Curt Inabnit @GovernorBullock This is Memorial Day weekend. In some towns Volunteers place flags at graves, along fences and roa… https://t.co/NPcJ2QuCNj 10 hours ago

WOAYNewsWatch

WOAY NewsWatch Every year on the Friday before Memorial Day, the Beckley chapter of the Knights of Columbus, a Catholic fraternal… https://t.co/0uOnBl4dc3 12 hours ago

newsandtribune

newsandtribune Volunteers with the American Legion Post #335 in Charlestown gathered Friday at various local cemeteries to pay tri… https://t.co/EeymYQIWu8 14 hours ago

DelcoreRodney

Rodney Wayne Delcore RT @WisVets: Each year for #MemorialDay we place about 25,000 flags on the graves of our heroes who are laid to rest in our WI Veterans Mem… 16 hours ago


Recent related videos from verified sources

'Tombstone Welcomes You Back' event for Memorial Day weekend [Video]

'Tombstone Welcomes You Back' event for Memorial Day weekend

The town of Tombstone is hosting Tombstone Vigilettes for the event, 'Tombstone Welcomes You Back' this weekend.

Credit: KGUN, Tucson, AZ     Duration: 00:42Published
Encinitas lifeguards out in full force this Memorial Day weekend [Video]

Encinitas lifeguards out in full force this Memorial Day weekend

Encinitas lifeguards out in full force this Memorial Day weekend.

Credit: ABC 10 News | San Diego     Duration: 01:51Published