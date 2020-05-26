Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

New church guidelines

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:52s - Published
New church guidelines
State releases new guidelines for reopening of churches.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

New church guidelines

CHURCHES AND OTHER PLACES OFWORSHIP FOR IN-PERSON SERVICES.THIS COMING AFTER PRESIDENTTRUMP SAID THEY SHOULD BEDEEMED ESSENTIAL.THE NEW GUIDELINES SAY -- STAFF,VOLUNTEERS ANDCONGREGANTS ARE STRONGLYRECOMMENDED TO WEAR FACEMASKS WHEN IN THE VICINITY OFOTHERSCONGREGANTS SHOULD ALSO BESCREENED FOR TEMPERATUREAND OTHER SYMPTOMS AND STAFFMUST BE SCREENED WITHTEMPERATURE CHECKS BEFORE THEIRSHIFTS.A COUPLE OF THE OTHER GUIDELINESSTATE THAT THESHARING OF ITEMS LIKE PRAYERBOOKS... CUSHIONS ANDPRAYER RUGS IS DISCOURAGEDAND OFFERING PLATES -- ANDSIMILAR ITEMS -- SHOULD NOT BEPASSED AROUND BETWEENWORSHIPPERS.

PLACES OF WORSHIPARE ALSO ENCOURAGED BYSTATE GUIDELINES TO CONTINUEOFFERING REMOTE ANDONLINE SERVICES.ACCORDING TO OFFICIALS -- THEYSHOULD ALSO MEET OUTSIDE TOREDUCE THE RISK OF SPREADINGCOVID-19 WHEREVERPOSSIBLE.FOR MORE ON THESE NEW GUIDELINES-- HEAD TO OURWEBSITE -- TURN TO 23 DOT COM.




You Might Like


Tweets about this

rhondanight1

rhondanight ⭐️⭐️⭐️ RT @Avenger2Toxic: Praise the Lord! California Issues Guidelines for Church Reopenings https://t.co/K5tkq7mq2p 2 minutes ago

Avenger2Toxic

Toxic Avenger 1 🇺🇸 Praise the Lord! California Issues Guidelines for Church Reopenings https://t.co/K5tkq7mq2p 3 minutes ago

lilymooncloud

Cathy Barlow RT @DrNealHouston: Newsom Issues New Authoritarian Guidelines For Reopening Churches: Newsom believes he has the authority to tell Christi… 4 minutes ago

ThomasMaye1

Thomas Maye @Breaking911 All this carnage while the Mayor had police investigate a church service not in compliance to her Covid guidelines. 9 minutes ago

allymrowe

M'Rowé Ally RT @FirstSquawk: California Has Issued Guidelines For Church Reopenings Amid The Pandemic. Services Will Look - And Sound - Much Different,… 10 minutes ago

MaryfromMarin

MaryfromMarin CA issues guidelines for church reopenings https://t.co/1GpRvzd6QA #RedNationRising #tcot #ccot #ycot #RenewUS… https://t.co/31223kj2Pw 10 minutes ago

OldCalendarBot

🜨ʀᴛʜᴏʙᴏᴛ ☦️🤖ᴏᴄ Today's #Orthodox #Fasting guidelines: Sixth Week of Pascha. Tone five. Info courtesy of Holy Trinity Orthodox Chu… https://t.co/DJ3rfQuLde 12 minutes ago

drinkedinnet

DrinkedIn Published a new blog entry California issues guidelines for church reopenings in Industry News. https://t.co/H0AaBcPXvT 12 minutes ago