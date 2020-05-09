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Hard Yacht Cafe in Dundalk open 7 days a week for breakfast, lunch and dinner

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:19s - Published
Hard Yacht Cafe in Dundalk open 7 days a week for breakfast, lunch and dinner
Hard Yacht Cafe in Dundalk open 7 days a week for breakfast, lunch and dinner
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Hard Yacht Cafe in Dundalk open 7 days a week for breakfast, lunch and dinner

M━004TUWE'RE ALL GOING THROUGH ATOUGH TIME.

AND THAT'SESPECIALLY TRUE FOR OUR LOCALBUSINESSES.

BUT YOU CANCONTINUE TO SUPPORT THEM.

AWE'RE LETTING YOU KNOW WE'REOPEN BALTIMORE!

ONE OF THOSEBUSINESSES IS HARD YACHT CAFEIN DUNDALK.

THEY'RE OPEN FORTAKEOUT SEVEN DAYS A WEEK FROSEVEN ━M TO EIGHT ━M.

FORBREAKFAST LUNCH AND DINNER.HARD YACHT EVEN HAS SOMETHINGSPECIAL FOR THE FIRSTRESPONDERS.

"All of our firstresponders, the policedepartment, fire department,all of the nurses like evenwhen they're off work theycome in here.

Everybody in auniform gets half priced foodhere, all of the time not justfor the covid." HARD YACHTCAFE ALSO OFFERS FAMILY DEALAND IF YOU AREN'T HUNGRY NOWYOU CAN BUY GIFT CARDS FORLATER USE.

THIS IS ONLY ONEBUSINESS THAT NEEDS YOUR HELP.GO TO WMAR 2 NEWS DOT COMSLASH OPEN.

THERE YOU'LL FINDA LIST OF ESTABLISHMENTS THATARE OPEN AND OFFERING A NUMBEROF SERVIC




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WMAR2News

WMAR-2 News Hard Yacht Cafe in Dundalk is open for business. They're open for takeout seven days a week from 7:00 a.m. to 8:00… https://t.co/oA3mDbiXZ0 3 hours ago

realmannynation

manny locke @WMAR2News Campaign “We’re Open” HARD YACHT CAFE Dundalk Open serving the community We’re Open Carry Out @WMAR2News https://t.co/3sWvTI5niI 4 hours ago


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