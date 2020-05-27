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Mindful exercises online
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:49s - Published
Mindful exercises online

Mindful exercises online

Conversations about how we're doing aren't always easy to have, especially as a family.

Even if you haven't struggled with mental health before, the pandemic may have given way to feelings of depression or anxiety.

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CRITICAL.EVEN IF YOU HAVEN'T STRUGGLEDWITH MENTAL HEALTH BEFORE...THE PANDEMIC MAY HAVE GIVEN WAYTO FEELINGS OF DEPRESSION ORANXIETY.THAT'S WHY AURORA BEHAVIORALHEALTH IS GIVING YOU A CHANCETO DO MINDFUL ACTIVITIES RIGHTAT HOME.THEY'VE POSTED VIDEOS ONLINE..IN A SECTION THEY'RE CALLING"WELLNESS AT HOME"...JORDAN PETERSON: ONE OF THEMWE EVEN PUT TOGETHER WAS THETHERAUPETIC BENEFITS BEHINDPLAYING BOARD GAMES AS AFAMILY...YOU KNOW YOU LEARN A LOT OFTHINGS FROM A DEVELOPMENTALEND...COPING SKILLS MIGHT LOOK VERYDIFFERENT, BUT JUST TRYING ITAND SEEING WHAT WORKS FORSOMEBODY ELSE IT GETS YOU OUTOF YOUR COMFORT ZONE.THROUGH THESE GAMES ANDACTIVITIES..THE GOAL IS TO STARTCOMMUNICATING WITH YOUR LOVEDONES...TO HELP STOP ANY FEELINGS OFISOLATION AND ULTIMATELYIMPROVE YOUR MOOD.WE HAVE SPECIFIC ADVICE ONFI





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