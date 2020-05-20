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Teacher weighs in on retiring during COVID-19 pandemic

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:54s - Published
Teacher weighs in on retiring during COVID-19 pandemic

Teacher weighs in on retiring during COVID-19 pandemic

"Teaching was a gift to me.

And it's real hard to walk away from your gift."

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UNCONVENTIONAL WAY.

WPTVNEWSCHANNEL FIVE'S STEPHANIESUSSKIND SPOKE WITH ONERETIRING MARTIN COUNTY TEACHERABOUT SHE FEELS ENDING HERCAREER VIRTUALLY.CINDI BOCKEN 3:59 THIS WAS AGIFT.

TEACHING WAS A GIFT TOME..

IITS REAL HARD TO WALK AWAYFROM YOUR GIFT AFTER 33 YEARSOF TEACHING... CINDI BOCKENDECIDED IN DECEMBER SHE WOULDRETIRE.

BUT SHE NEVER IMAGINENDING HER CAREER THROUGH ACOMPUTER SCREEN.

7:00 STEPH’THAT LAST DAY IN THECLASSROOM, YOU DIDNWAS GOING TO BE THE LAST DAY“NO EVERYTHING WAS JUST THESAME..

SHE HAD TO QUICKLYADAPT TO VIRTUALLY TEACHINGHER SECOND GRADERS AT WARFIELDELEMENTARY SCHOOL ININDIANTOWN.

CINDI 8:04 WHATITHE CONTACT.

TEACHING IS ABOUTRELATIONSHIPS AND NOT BEINGABLE TO HUG MY KIDS, TO TELLTHEM HAVE A GOOD SUMMER ANDIDOESN'T FEEL ROBBED ABOUTRETIRING THIS WAY.

9:10 ITSKIND OF WEIRD AND ANTI-CLIMATIC BUT YOU CANON WHAT HAPPENED SHE'S STAYINGPOSITIVE..

EVEN ALLOWING THISTIME AT HOME TO EASE HTRANSITION TO RETIREMENT.

8:33THE THINGS I CAN REMEMBER ISTHAT I PLACED IN THEIR HEARTSTHAT THEY CAN DO ANYTHINGTHATTHEIR MIND TO IT AND WORK HARDAND HOPEFULLY THEYME FOR THAT AND WITH THAT INMIND..

FOR THIS LIFELONGEDUCATOR..

THE TEACHING NEVESTOPS.

14:26 I KNOW ITOUCHED MY KIDS LIVES, ANDIENOUGH FOR NOW STEPHANIESUSSKIND WPTV NC FIVE.THERE ARE FIVE TEACHERS



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