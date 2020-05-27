New CDC guidelines for public transit and cars

UPDATED GUIDELINES FOR HOW TOGET TO PLACES SAFELY.MANDY GAITHER HAS MORE INTODAY'S HEALTH MINUTE.WHETHER YOU TAKE PUBLIC TRANSIT-- OR GO BY CAR -- THE CDCSAYS THERE ARE WAYS TO LOWERYOUR RISK OF CORONAVIRUSINFECTION.FIRST -- BE AWARE OF FREQUENTLYTOUCHED SURFACES -- FROM KIOSKSTO TOUCHSCREENS -- TICKETMACHINES TO TURNSTILES -- LIMITTOUCHING ANYTHING THAT A LOT OFPEOPLE HAVE HAD THEIR HANDS ON-- AND IF YOU MUST TOUCH THESESURFACES -- WASH YOUR HANDS FOR20 SECONDS WITH SOAP AND WATER-- OR RUB YOUR HANDS WITHSANITIZER CONTAINING 60-PERCENTALCOHOL -- AS SOON AS YOU CAN.THE CDC SAYS SOCIAL DISTANCINGIS ALSO IMPORTANT IN BOTH CARSAND ON PUBLIC TRANSIT.WHEN POSSIBLE -- TRY TO TRAVELDURING NON-PEAK HOURS -- ANDSTAY SIX FEET AWAY FROM THOSENOT IN YOUR HOUSEHOLD --CONSIDER SKIPPING A ROW OFSEATS BETWEEN YOURSELF ANDOTHER RIDERS -- AVOID GATHERINGIN GROUPS AND STAY OUT OFCROWDED SPACES WHEN POSSIBLE --ESPECIALLY AT TRANSIT STATIONSAND STOPS.FOR THOSE TRAVELING IN TAXIS ORRIDESHARES-- THE CDC ADVISESOPENING WINDOWS WHEN POSSIBLETO IMPROVE AIR CIRCULATION --OR ADJUSTING THE AIRCONDITIONER TO MAKE SURE THEAIR ISN'T RECIRCULATING.IT ALSO RECOMMENDS AVOIDINGPOOLED RIDES OR RIDES WHEREMULTIPLE PASSENGERS ARE PICKEDUP WHO AREN'T IN THE SAMEHOUSEHOLD.FOR TODAY'S HEALTH MINUTE, I'MMANDY GAITHER.TODAY--- THE GOLDEN KNIGHTSWILL REVEALTHE NAME AND LOGO OF THEIR NEW