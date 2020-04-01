Lawsuits to emerge due to pandemic

HOME ORDERS.MANY BUSINESSES HAVE INSURANCEFOR DISASTER SITUATIONS.UNFORTUNATELY CORONAVIRUSCLOSURES AREN'T COVERED IN MOSTCASES...WITH OWNERS SEEING A BLANKETDENIAL.SCOTT HARDY WITH TOP CLASSACTIONS DOT COM SAYS...THOUSANDS OF OWNERS WILL BEIMPACTED.SCOTT HARDY: BACK IN , WITH THESARS OUTBREAK, THEY CHANGEDTHE VERBIAGE ON ALL OF THEPOLICIES.SO, NOW, ALL THESE FOLKS WHOTHOUGHT THEY HAD COVERAGE WHENTHEY WERE SHUT DOWN BY THESTATE FOR THIS PANDEMIC, MIGHTNOT AND SO THE ATTORNEYS ARE,OF COURSE, GOING AFTER THEINSURANCE COMPANIES TO GET THISADDRESSED AND GET THIS TAKENCARE OF.LAWSUITS ARE ALSO BEING FILEDAGAINST SOME BUSINESSES LIKE:UNITED AIRLINES..TRADER JOES..HOOTERS AND WALMART...AFTER EMPLOYEES BECAME SICK ORPASSED AWAY.AS THE UNEMPLOYMENT RATE SITSAT AN ALL TIME HIGH..